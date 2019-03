Dvě strany mince. Blaha uvedl, co mají společného liberálové a fašisti

Člen poslanecké sněmovny SR Ľuboš Blaha zveřejnil na své facebookové stránce příspěvek, ve kterém promluvil o tom, proč se jeho rodina ve svém domě necítí v bezpečí. Stalo se to kvůli tomu, že mu u dveří neznámý člověk nechal vzkaz.

Svěřil se, že když se s rodinou vrátili z dovolené, na dveřích od svého bytu našli vzkaz s nápisem „pozor, vzteklý pes“.

„Ví, kde bydlíme. A je to zjevný magor. Co když se vrátí? Co udělá příště? Nebo bude strašit naše děti? Mou ženu?“ Ptá se politik.

Podle něj jde o někoho, kdo podporuje kandidátku na prezidenta SR, Zuzanu Čaputovou . Nedovede si však představit, že by se situace stala naopak.

„Řekněte, napadlo by někoho propašovat se do bytovky, kde bydlí Čaputová a pověsit jí na dveře od bytu nějaký politický hejt? Umíte si vůbec představit takového magora? Sluníčka, které se pyšní ‚slušností‘ a ‚tolerancí‘ zjevně tuto potřebu mají,“ domnívá se.

Podle něj Zuzana Čaputová nepatří k „dobrým lidem“ a stojí si za svým názorem.

„Promiňte, ale já Čaputovou nepovažuji za dobro. Ani ty, kteří ji volí. Celý ten reklamní kýč kolem ní je mi ukradený. Tohle dobří lidé prostě nedělají,“ napsal.