Číst a moc nepřemýšlet. Istanbulská úmluva vyvolává mezi slovenskými poslanci vášně

Místopředseda koaliční strany SNS Jaroslav Paška představil návrh usnesení, podle kterého by Národní rada měla požádat vládu, aby proces směřující k ratifikaci Istanbulské úmluvy ukončila. „Víme, že jsou problémy mezi terminologií Istanbulské úmluvy a Ústavou SR, která nepřipustí takovou definici partnerských vztahů jaká je v Istanbulské úmluvě,” uvedl Paška. Konkrétně jde o to, že Ústava definuje rodinu jako partnerský vztah muže a ženy, zatímco Úmluva umožňuje partnerství, kde se používají definice rodič číslo jedna a rodič číslo dva.

© AP Photo / Petr David Josek Zeman řekl, komu prospívá Istanbulská úmluva

Poslanec za SNS Štefan Zelník je přesvědčen, že tvůrci Úmluvy „pod rouškou zákazu násilí na ženách tam zakomponovali články o nesmyslné rodové rovnosti”. Peter Pčolinský ze Sme Rodina také souhlasí s tím, aby se Slovensko k této dohodě nepřidalo. Odmítá ji i strana Mariana Kotleby ĽSNS.

Nezařazený poslanec Martin Polačika zastává jiný názor. Podle něj je prý třeba ukončit hloupé spory a nepochopení definicí. Přidává se k němu i poslanec Ondrej Dostal za SaS, který si myslí, že je třeba číst to, co se v dohodě píše, nikoliv přemýšlet, co za tím stojí.

Předsedkyně Výboru Národní rady pro lidská práva a národnostní menšiny Anna Verešová za OĽaNO na konferenci ve čtvrtek uvedla, že ani jedna mezinárodní smlouva se neratifikovala tak obtížně.

„Dvacet let pracuji s oběťmi násilí - ženami a dětmi. V naší společnosti máme co dělat, abychom je ochránili. Istanbulská úmluva však není všelék, který by dokázal odstranit násilí na ženách a dětech,” prohlásila. Podle jejích slov vypracovala pozměňovací návrh, díky kterému by Slovensko vzalo zpět svůj podpis pod dohodou.

Istanbulská úmluva byla přijata v Istanbulu v roce 2011 všemi 47 členskými zeměmi Rady Evropy, měla by bránit před násilím na ženách. Má v sobě shrnuty standardy zabránění násilí, zabezpečení ochrany a trestného stíhání zločinců. Úmluva se často kritizuje, postavilo se proti ní několik církevních organizací. Velký ohlas sklidilo kázání Mons. Petra Piťhy, který prohlásil, že dohoda bude prospívat homosexuálům. Podle českého prezidenta Miloše Zemana je tato Úmluva zbytečná, protože v Česku na rozdíl od muslimských zemí nehrozí ženská obřízka nebo vynucené sňatky.