„Bezpečné bude, když nastoupíš do Leopoldova.“ Kiska pochválil NATO a naštval čtenáře

Prezident ve svém projevu zdůraznil, že vstup do NATO bylo suverénní a dobrovolné rozhodnutí. „Dnes ani ta nejsilnější země nedokáže sama čelit výzvám, jako je terorismus, migrace, klimatické změny nebo udržení ekonomického růstu. Abychom to dokázali, musíme někam patřit,“ poznamenal Kiska.

Slovensko podle něj díky vstupu do NATO nyní patří mezi svobodné, demokratické a úspěšné země.

Bezpečnost a obrana jsou podle Kisky ve velké míře hlavně o důvěře, že si spojenci přijdou navzájem na pomoc. Je přesvědčen, že Slovensko je země, která svůj slib dodrží. „I proto je nesmírně důležité, abychom investovali do naší bezpečnosti. Abychom dokázali tyto nemalé investice přetavit na pocit bezpečí pro naše lidi,“ uvedl Kiska.

„O naši bezpečnost se musíme starat neustále. Protože to, že naši občané mají již 15 let ty nejlepší bezpečnostní garance, není samozřejmost,“ prohlásil prezident.

Pod videem prezidenta se rozpoutala bouřlivá diskuze. Většina uživatelů Kisku kritizovala.

„Bezpečně… bezpečné bude, když nastoupíš do Leopoldova,“ domnívá se jeden z uživatelů.

„Nyní už jen čekat co řeknou bezpečnostní analytici z vysoké školy života a Google univerzity,“ zavtipkoval jiný uživatel.

„No zatím se NATO ukázalo v Jugoslávii jako agresor a dokázali zpopularizovat Tálibán* v Afghánistánu, což vzhledem k vzniku tohoto hnutí ani není divné. Navíc NATO rozvrátilo Libyi (v té době jsem tam působil, takže vím, o čem mluvím) a z Libye se stal failed-state. Ze Sýrie zůstala spousta trosek díky Isil*, což je také vizitka členských států NATO, konkrétně ideového tvůrce této teroristické organizace, USA … Irák je také rozbitý a stal se z něj failed-state. No nevím, jestli ta Vaše propaganda není přehnaná. Ani Gustáv Husák tak nepropagoval Varšavskou smlouvu, jak to demagogicky děláte Vy ohledně NATO. No ale jako kandidát strany to určitě máte v krvi. Referendum o otázce členství ČR v NATO bylo zmařeno, a tak tvrdit, že my občané jsme si tento osud vybrali je dost odvážné a zavádějící. Můžete si vyvěšovat jaké zástavy jen chcete, já jako občan na to zvysoka kašlu. Určitě se tím snažíte někomu vyslat signál, podobně jako náčelník ‚Sedící cap‘, Vy jeden závisle-nezávislý obyvateli Grasalkovičova paláce,“ napsal další z uživatelů.

„Vážený pane prezidente, nezlobte se, já jen pro ujasnění stanovisek. Patří tedy Slovensko (i díky NATO) jednoznačně mezi svobodné, demokratické a úspěšné země, nebo jsme tedy deklarovaný mafiánský stát, ve kterém se mafiánské praktiky používají také proti hlavě státu (i přesto, že jsme v NATO)? Dovolím si citovat Vaše nedávné vyjádření: ‚Žádný občan, ani jeden, si na Slovensku nemůže být jist, že takové mafiánské praktiky nebudou použity proti němu‘. Uvědomuji si, že kontext je ‚slightly different‘, přesto, jedno vyjádření absolutně vylučuje druhé, ale běžný občan v tom má i díky takovýmto protichůdným stanoviskům, patřičný chaos. Hezký den Vám přeji,“ uvedl jeden z komentátorů.

„Členství v NATO nebylo schváleno referendem a referendem ani potvrzeno …,“ dodal další čtenář.

*teroristické organizace zakázané v Rusku