Ultraliberálové neprojdou. Fico chce zakotvit v ústavě bod o těch, kdo může adoptovat děti

Směr-SD by chtěl do ústavy zakotvit ustanovení ze zákona o rodině, které mluví o tom, kdo si na Slovensku může osvojovat děti. Na páteční tiskové konferenci to avizoval předseda strany Robert Fico. Podle něj je návrh připraven a pravděpodobně ho v parlamentu předloží po prezidentských volbách.

Informuje o tom server teraz.sk.

„Kdyby náhodou došlo ke změně vlády, a do parlamentu přijdou ultraliberálové, aby se nestalo, že zákony umožní osvojování dětí homosexuálními páry,“ vysvětlil svůj názor politik. Podle něj jde také o téma, které se objevilo v prezidentské kampani. Adopci dětí páry stejného pohlaví Fico opět označil za zvrácenost.

Prezidentská kampaň byla i jedním z důvodů, proč parlament schválil usnesení, ve kterém žádá vládu, aby nepokračovala v procesu směřujícím k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy). Přiznal to místopředseda Směru-SD Juraj Blanár.

Podle něj je v úmluvě několik problematických částí, například definice rodu, která nevychází z biologického označení, ale společenského chování. Vadí mu také, jakým způsobem se tam píše o odbourávání stereotypů, například i prostřednictvím vzdělávání.

„Stereotypy byly definovány velmi vágně a v případě jakýchkoliv sporů by se hodně problematicky vysvětlovaly,“ domnívá se Blanár. Jako příklad uvedl velikonoční zvyky, které jsou podle jeho slov na Slovensku normální, ale někdo by se mohl ohradit, že to není v pořádku.

„Vážíme si obsahu této úmluvy, pokud jde o různá opatření v boji proti násilí na ženách. Garantujeme, že všechno to, co je použitelné, buď už máme v právních předpisech, nebo to zakotvíme,“ dodal Fico.

Zdůrazňuje se také, že poslanci Evropského parlamentu (EP) v březnu 2018 vyzvali členské státy EU, které dosud neratifikovali Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, aby tak co nejrychleji učinily. Výzva se týkala i Slovenska.

Istanbulská úmluva, kterou přijala Rada Evropy v roce 2011, je nejkomplexnější mezinárodní smlouva o boji proti násilí vůči ženám. Úmluva vstoupila v platnost v srpnu 2014, EU jako organizace ji podepsala v červnu 2017.