Rudolf Schuster: Při volbě hlavy státu nejdůležitější možnost přímého hlasování

Schuster se o volbách zmínil stručně. Poznamenal však, že ti, kdo chápou skutečný stav věcí, mohou odhadnout, jak to skončí. Navíc podle Schustera výsledky prvního kola voleb toho hodně ukázaly.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Volební místnosti se otevřely. Na Slovensku začalo druhé kolo prezidentských voleb

„Kdo trošku zná realitu, už ví, jak to dopadne. Ale já se k tomu nebudu blíže vyjadřovat,“ řekl.

Dodal také, že u něho doma neproběhla rodinná rada za koho hlasovat.

„Máme svobodu a demokracii i doma, proto každý volí, koho chce. Takže jsme se nedohodli, tak je to správné,“ dodal.

Podle Schustera je při volbě hlavy státu nejdůležitější možnost přímého hlasování. Poznamenal také, že velmi pravděpodobně Slováci tuto možnost v budoucnu ztratí.

„Politici by to chtěli vrátit do parlamentu, aby o prezidentovi rozhodovali, aby ho měli v rukou jako přitakávače. Ale to už nepřipustíme. Naopak je nutné změnit volební systém, protože občané by měli rozhodovat, který poslanec tam být má a který ne,“ uvedl Schuster.

Podle bývalé hlavy státu prezidentští kandidáti zatím jen slibovali, ale brzy přijde na řadu dodržení slibů. 15. června se realita jejich slov projeví nebo ne.

Rudolf Schuster je druhý prezident samostatného Slovenska (1999-2004). Byl vybrán při první přímé volbě. Vystupoval jako „lidový“ prezident, cestoval veřejnou dopravou, snažil se navštívit továrny a sirotčince. Prezidenství Schustera bylo těžké – třikrát byl účastníkem dopravní nehody a několikrát byl ze zdravotních důvodů hospitalizován.