Soudný den na Slovensku. Závěrečné poselství prezidentských kandidátů Čaputové a Šefčoviče

Podle předvolebních průzkumů je slovenskou favoritkou hlasování Zuzana Čaputová, která získala nejvíce hlasů i v prvním kole před dvěma týdny. Získala celkem 40,57 % hlasů, kdežto pro Šefčoviče hlasovalo jen 18, 66 % voličů. Oba kandidáti se prezentují jako nezávislí. Šefčovičovu kandidaturu přitom podpořila a navrhla strana Smer SD. Čaputová je zase podporována prezidentem, řadou opozičních pravicových stran a také stranou Most-Híd.

Rozdíl veřejných sympatií lze vidět i při pohledu na množství sledujících či laiků osobních facebookových stránek slovenských kandidátů. Čaputová získala více než sto tisíc laiků, Šefčovič má zhruba 25 tisíc.

Výrazně se liší i dnešní poslední vzkazy prezidentských kandidátů. Eurokomisař Maroš Šefčovič, který se před týdnem setkal s českým prezidentem Milošem Zemanem, uveřejnil speciálně natočené video poselství, kde vyzval občany, aby zvážili situaci a zvolili právě jeho. Video sdílelo přes 500 uživatelů.

Prezidentský kandidát dnes přišel odvolit se svou manželkou a dcerou, na sociální síti to potvrzuje společnou fotografií.

Zuzana Čaputová dnes sdílela osobní portrét s následujícím komentářem: „Už jste hlasovali? Jestli to máte v plánu, označte prosím v komentářích někoho, kdo by měl jít taky. Bude záležet na každém hlasu. Společně to dnes dokážeme!“, příspěvek Čaputové se v daný moment líbí 6,5 tisíci uživatelů, sdílelo ho však pouze 330 lidí.

Později právnička, jejíž povolání v posledních dnech bylo zpochybňováno, přidala sluneční výhled na hory.

Hlasování na Slovensku dnes bude ukončeno ve 22.00 hodin. První informace o sčítání hlasů by měly být poskytnuty krátce po uzavření volebních místností, v neděli kolem poledne budou oznámeny konečné výsledky. Vítěz voleb se ujme postu prezidenta Slovenska 15. června.