Čaputová se chystá do Česka. Redaktoři Fórum 24 nechápou, o čem bude se Zemanem mluvit

Nově zvolená slovenská prezidentka Zuzana Čaputová prohlásila, že na svoji první cestu pojede do Česka. Portál Forum 24 prohlásil, že kromě počasí nebude mít Čaputová s českým prezidentem Milošem Zemanem o čem mluvit. Zemana vykreslují jako přívržence totalitárních praktik.

„Českou republiku vnímám jako bratrský národ. Prezidenta Zemana respektuji jako legitimně zvoleného prezidenta,“ prohlásila Čaputová podle informací ČT 24.

Nehledě na její slova o tom, že její první cesta bude k „bratrskému národu“ do České republiky, redaktoři portálu Forum 24 její návštěvu chápou jinak – jako čistě politickou cestu za vrcholnými politiky České republiky, kdy do popředí staví prezidenta Zemana. S ním si, podle jejich názoru, nebude mít o čem povídat.

„Snad bude mít Zeman jeden ze svých lepších dnů a nebude vypouštět perly o ekonomických z*rdech, o tom, že měl v počítači dětské porno, o pitomcích novinářích, o kapelách k*nda sem k*nda tam a podobně,“ píše autor Fóra 24.

© AFP 2019 / Joe Klamar Státní volební komise potvrdila vítězství Čaputové

Portál Čaputovou označuje za prozápadně orientovanou političku, která si nebude mít co říci s českým prezidentem, jehož redaktoři portálu prezentují jako přívržence totalitárních praktik. A to nehledě na to, že Zeman byl v dobách komunismu sám perzekuován vládnoucím aparátem, o čemž opakovaně veřejně hovořil.

„Co asi bude říkat výrazně prozápadně orientovaná prezidentka Slovenska, až jí bude Zeman básnit o tom, jak se učí jezdit stabilizovat společnost do tvrdě totalitní Číny? Jistě si neklidně poposedne, až se jí Zeman bude chlubit, kolikrát už byl na setkání s Putinem a kolik jeho agentů máme v ČR na jejich ambasádě,“ napsalo Forum 24.

Za další kritický bod rozhovoru mezi Zemanem a Čaputovou označil portál přístup českého prezidenta k novinářské obci, vzhledem k tomu, že Čaputová šla krátce po svém zvolení zapálit svíčku zabitému novináři Jánu Kuciakovi.

Jediným tématem, o kterém si budou moci oba prezidenti svých zemí s porozuměním promluvit, tedy bude počasí, dodává Forum 24.

Zuzana Čaputová zvítězila ve druhém kole slovenských prezidentských voleb, v nichž porazila svého soupeře Maroše Šefčoviče. Český prezident Miloš Zeman ve volbách podpořil neúspěšného kandidáta Šefčoviče.