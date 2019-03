Kotleba porazil v důvěryhodnosti Fica. Na čele jsou Kiska s Pellegrinim

Slovenský portál Aktuálně.sk upozornil na průzkum, podle kterého patří prezident země Kiska k nejvíce důvěryhodným politikům, získal 57 procentních bodů. Následuje ho premiér Peter Pellegrini s 52 body. Bývalý premiér Robert Fico získal 20 bodů. Díky tomu ho předběhl i Marian Kotleba, jenž získal 22 bodů.

Portál poukázal na skutečnost, že před vraždou slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky patřil Fico k nejdůvěryhodnějším politikům. Nyní se ale nachází na chvostu žebříčku.

Průzkum byl proveden 27. a 28. března pro televizi TA3.

Na tento průzkum dosluhující slovenský prezident zareagoval slovy o tom, že si váží lidí, kteří mu důvěřují, nehledě na to, že během svého prezidentství musel činit „nepopulární rozhodnutí“.

„Během pěti let v paláci jsem musel řešit množství problémů a zaujal jsem jasné stanovisko i v tématech, které nebyly populární. Myslím si, že je normální, ba dokonce lidské, že jen těžko se najde někdo, kdo by se shodl se mnou v každém názoru. I vědra špíny a pomlouvání měly svůj dosah. O to více si vážím toho, že lidé nehledě na to dokážou ocenit hodnoty slušnosti, které zastávám,“ napsal Kiska na sociálních sítích.

Na Slovensku proběhlo druhé kolo prezidentských voleb, v němž Zuzana Čaputová porazila Maroše Šefčoviče. Čaputová se po uplynutí mandátu Andreje Kisky stane první slovenskou prezidentkou.