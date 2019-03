Politolog o volbách: Šefčovič nic nepokazil – zafungoval argument „protože Fico“

Zuzana Čaputová získala celkem 58, 4 %, což je v přepočtu 1 056 582 hlasů. Její protikandidát si získal důvěru 752 403 voličů, což představuje 41, 59 %. K urnám přišlo celkem 1 847 417 voličů, což činí 41, 8 %. Jen pro srovnání – k prvnímu kolu voleb přišlo přibližně o tři sta tisíc voličů více.

Co stojí za touto nejnižší účastí a co čeká Slovensko v nejbližších týdnech a měsících, na to se Sputniku snažil odpovědět politolog Roman Michelko.

Nejnižší účast

Druhá kola prezidentských voleb vždy dokázala přilákat do volebních místnosti alespoň polovinu oprávněných voličů. Výjimkou byl rok 2004, kdy o prezidentský post soupeřili kandidáti Vladimír Mečiar a Ivan Gašparovič. I tehdy však volilo více lidí než nyní – celkem 43, 5 %.

Opačný rekord však drží druhé kolo voleb v roce 1999, kdy se rozhodovalo mezi Rudolfem Schusterem a Vladimírem Mečiarem. Tento souboj přilákal do volebních místností až 75, 45 % voličů.

Rekord v nejnižší účasti však nyní drží včerejší volby. „Myslím, že se to dá připsat demobilizační kampani. Harabin nedoporučil volit nikoho, jednoznačně se nevyjádřil ani Kotleba. Milan Krajniak se k nim v podstatě přidal, když vyzval lidi, aby k volbám přišli, ale vhodili do urny neplatný lístek,“ říká Michelko. Připomeňme si, že Štefan Harabin a Marián Kotleba dohromady získali více než 25 % hlasů.

Dobré znamení pro Směr?

Čaputová se chystá do Česka. Redaktoři Fórum 24 nechápou, o čem bude se Zemanem mluvit

Podle Michelka druhé kolo voleb nepřineslo žádné velké překvapení: „Nejnižší možný výsledek z průzkumů pro Šefčoviče, tedy 40 ku 60, se nakonec nepotvrdil. Dokázal to o něco vytáhnout, ale překvapení se nekonalo. Bratislava protikandidáta Směru tradičně vystřelila, ale Šefčovič se zase dokázal na Čaputovou dotáhnout v Trenčínském a Žilinském kraji. V tom Prešovském dokonce vyhrál,“ prohlásil Michelko a dodal: „Prešov je s výjimkou Oravy a Kysuc nejpobožnějším regionem, proto byl vždy baštou KDH. Tentokrát zde ale nezafungovalo doporučení KDH volit Čaputovou, ale spíše „kulturní války“, tedy fakt, že je Čaputová liberální kandidátka.“

Obecně však Michelko hodnotí Šefčovičův výsledek jako dobrý, což může být pozitivním znamením pro Směr, který přišel i v komunálních volbách o několik bašt. Podle politologa byla kandidatura Šefčoviče z jeho strany oběť, aby měl Směr důstojného kandidáta. „Směr dokáže uhrát 40–42 %, ale nedokáže získat většinu. Je třeba říci, že jakýkoliv kandidát s nálepkou Směru by to nedal. Šefčovič kampaň neodflákl, neudělal chybu, táhl to do poslední chvíle. Ale argument „protože Fico“ a nálepka Směru zaúčinkovaly na voliče druhé kandidátky.“

Co bude následovat?

„Blahopřeji a tiše závidím." Češi reagují na vítězství Čaputové ve volbách na Slovensku

Těsně po volbách Zuzana Čaputová nastínila, jak bude vypadat její činnost. Svou první zahraniční návštěvu chce absolvovat v sousedním Česku. Na své nové pozici se chce věnovat zejména odstraňování regionálních rozdílů a hledání cesty k dialogu s politickými aktéry na Slovensku, včetně stran vládní koalice.

„Pojďme se společně soustředit na věcnou stránku. Věřím, že se to podaří, když budeme schopni překonat osobní animozity. Udělám vše proto, aby se tato cesta vydařila,“ řekla. Ve vysílání RTVS Za pět minut 12 zase prohlásila, že bude sdělovat své dosavadní názory, ale s velkým ohledem na nositele jiného názoru. „Jako liberální kandidátka jsem oslovila i konzervativní voliče, za což jsem velmi vděčná. Pokud jsme schopni věcného dialogu, jsme schopni i dobrých rozhodnutí,“ dodala nová prezidentka.

Co se týče Maroše Šefčoviče, ten se po několikatýdenním působení na Slovensku vrátí zpět do Bruselu na svou pozici eurokomisaře pro energetickou unii.

Vítězství Čaputové paradoxně může mezi strany současné opozice a nové subjekty vnést napětí. Vidíme to například na reakcích na vystoupení lídra Progresivního Slovenska Ivana Štefunka a předsedy strany Spolu Miroslava Beblavého. Ti si po reakci Zuzany Čaputové na výsledky voleb na své centrále vzali slovo a využili mediální prostor. Ještě před tím se Štefunko v rozhovoru pro média vyjádřil, že v případě, že se setká s prezidentem Kiskou, mu doporučí, aby nezakládal vlastní stranu. „Proč?“ Zeptal se sebevědomě Štefunko.

Zeman poblahopřál Čaputové k vítězství ve volbách

„Štefunko nedokázal odolat pokušení vyhřívat se na sluníčku v kontextu úspěchu Čaputové. Bylo jasné, že s Beblavým chtěli, tak jako tomu bylo za Valla, slíznout smetanu. Zpochybňovalo to však dnes deklarovaný status nezávislé kandidátky. Je jasné, že Štefunko bude její úspěch využívat a bude o něj opírat svou kampaň. Kisku již definitivně hodili přes palubu, jelikož už mají atraktivnější kandidátku,“ hodnotí iniciativu Štefunka a Beblavého během volební noci politolog. Vůči vystoupení Štefunka a Beblavého se již stihli ohradit zástupci OĽaNO a Sas. Lídr obyčejných Igor Matovič prohlásil, že by byl rád, kdyby Čaputová „dala tyto pány do karantény“. Natálie Blahová ze SaS jejich jednání zase označila za „vrcholně nevhodné“ a dodala, že ve straně očekávají, že se budoucí prezidentka od těchto lidí odstřihne. Reakce Ivana Štefunka na sebe nenechala dlouho čekat: „Pan Matovič nebude rozhodovat o tom, kdo si na akci paní Zuzany Čaputové dovolí vystoupit a kdo ne.“

Roman Michelko v závěru upozorňuje na to, že se Slovensko začíná dělit na tři tábory – koaliční, opoziční a na protestní. Toto dělení by mohlo ovlivnit již nadcházející volby do EP, kdy může dobrý výsledek očekávat nejen koalice Progresivního Slovenska a Spolu, ale také antisystémové síly.