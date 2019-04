Strana SaS: Fico by měl následovat kroky Kaliňáka

Robert Fico, který je poslancem Národní rady Slovenské republiky a šéfem strany Směr-SD, by měl převzít zodpovědnost a udělat přesně to, co udělal i Robert Kaliňák. Myslí si to zástupci opoziční strany Svoboda a Solidarita (SaS). Fico by tak dle nich měl opustit mandát poslance Národní rady Slovenské republiky, čímž by se vzdal jakékoli obrany před trestním řízením.