Vítězství Čaputové nic neznamená... Názor.

Po jistém vítězství Zuzany Čaputové v prezidentských volbách na Slovensku s 58,41 % hlasů již právnička obdržela četné gratulace od českých a evropských politiků. Co její vítězství znamená v kontextu střední Evropy a jak to ovlivní vnitřní a zahraniční politiku Slovenska? Sputnik se obrátil na experta Mezinárodního institutu humanitárních a politických studií Vladimíra Brutera.

„Podle mého názoru to neznamená téměř nic. V Polsku již byla žena ve funkci premiérky, v Rumunsku je nyní premiérkou žena, proto žádnou zásadní inovaci tady nevidím. Co se týče strmě rostoucího ratingu Čaputové, zřejmě nejde o první případ ve střední Evropě, Ukrajina nám to názorně a zřetelně předvedla. Domnívám se, že rating Čaputové ovlivnilo několik předchozích a základních okolností. Prezidentské volby na Slovensku probíhaly podle stejného scénáře: kandidát za sociální demokraty měl a má nejvyšší rating před prezidentskými volbami, ale ve druhém kole prohrává. Přitom vždycky prohrává s kandidátem ,no name’,“ prozradil odborník.

Podle Brutera v předchozích prezidentských volbách byl podobným kandidátem prezident Andrej Kiska , to samé se týkalo Gašparoviče: jeho strana nikdy nedosahovala nad 3 procenta v ratingu. Expert připomněl, že Kiska dokonce neměl vlastní stranu, jeho rating se také začal prudce zvyšovat a stejným způsobem rychle zanikl.

Expert také tvrdí, že podobný výsledek prezidentských voleb je specifikum slovenského politického systému.

„Mají velice silnou levici, ale ta ve druhém kole vždy prohrává se sjednoceným nelevicovým kandidátem. Tento scénář voleb s různými modifikacemi je znám od začátku 90. let a od roku 2000 je stále využíván. Skutečnost, že Čaputová rychle nabrala hlasy, je také dána tím, že jakmile její rating narostl, kolem ní se konsolidovaly pravicové strany. Fakticky jí nekonkurovaly a právnička v klidu pokračovala ve druhém kole s vysokým ratingem. Byla si toho vědomá již dávno a neměla žádné důvody si dělat starosti,“ uvedl v komentáři Bruter.

Podle něho Šefčovič, který se do prezidentské kampaně zapojil na poslední chvíli, měl důvody se stresovat, zejména kvůli novinářskému skandálu. Během prezidentských voleb byl dle názoru Brutera za smolaře a nemohl přesáhnout meze socialistického ratingu, který obvykle mají slovenští levicoví politici.

V této souvislosti Vladimír Bruter připomněl, že Andrej Kiska také nebyl velkým fanouškem Ruska. Nicméně podle něho prezident Slovenska podstatně neovlivňuje politickou situaci, jelikož působí v rámci parlamentní republiky. Ohledně evropskosti a sociálně liberálního směru kandidátky expert uvedl, že ve slovenské pravici vždy existuje velká tlačenice a nedostatek místa mezi neznámými politiky.

„Neustále se mezi sebou mění a nemají zjevného lídra. Když si vzpomeneme na krátkou premiérskou funkci Radičové, jednalo se o stejnou variantu. Poté se všichni pohádali a socialisté znovu vítězili. Pokud ve slovenské pravici existuje značná konkurence, vliv Čaputové bude značně omezen. Přitom pravice a „ne levice“ vždy bude přesahovat levici,“ prohlásil Bruter.

„Je to třetí v pořadí prezident, stejně jako Gasparovič a Kiska, kteří zásadně neovlivnili politiku a převážně se hádali s levicovými premiéry.“ Na závěr svého komentáře Vladimír Bruter dodal, že stejně jako ve všech středoevropských zemích bude prezidentka odpovídat za hlavní politický směr, vliv na zahraniční politiku a na obranu. Přitom na zahraniční politiku může mít jistý vliv, ale v dané situaci tento vliv bude podle experta minimální.