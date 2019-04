Quo vadis? Peter Pellegrini položil vedení strany Smer-SD hlavní otázku

Nastal čas, aby se strana Smer-SD rozhodla, jakým směrem bude pokračovat, slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to v úterý před obědem oznámil vedení strany. Premiér odmítá skutečnost, že by strana měla zahájit koaliční spolupráci se stranou Mariana Kotleby ĽSNS. Kromě premiéra do sídla přišel také Robert Fico, ale odmítl odpovídat na otázky novinářů.

„Všichni se vyvíjíme - i společnost, i strana. Na tom by nemělo být nic špatného a nikdo v rámci strany by to neměl vnímat tragicky a dramaticky. Tak, jak je to v rodině, tak je to i v politické straně," řekl Pellegrini. Přiznal však, že úzké vedení strany má příjemnější obědy.

Co se týče koalice se stranou ĽSNS, byl Pellegrini kategorický a stručný.

„Nechci a nikdy nebudu v koalici s lidmi, proti nimž jsme bojovali v Banské Bystrici a které jsme nakonec z Banskobystrického kraje vymetli pryč. Já nikdy nebudu souhlasit, aby strana Smer-SD někdy vytvořila jakoukoli koalici s lidmi, kteří popírají základní hodnoty a naši historii. To je červená čára, kterou nepřekročím,“ prohlásil.

Koalice Smer-SD se po prezidentských volbách nestala ani silnější, ani slabší. Vedení by však mělo přemýšlet o tom, kam jít dál. Toto stanovisko vyjádřil Erik Tomáš.

„Vedení Smeru-SD se logicky musí zamyslet nad tím, jak dál. Vyhodnotit výsledky voleb a přijmout takovou strategii i řešení, aby strana při těch dalších, zejména parlamentních, skutečně posílila,“ napsal na sociální síti.

Místopředseda Smeru-SD Petr Kažimír také hovořil o nutnosti přemýšlet o budoucnosti strany. Podle něj musí strana přiznat, že prohrála.

„Musíme být na sebe přísní, nestačí se porovnávat s málo významnou parlamentní opozicí," poznamenal.

Smer-SD je vedoucí stranou na Slovensku a zaujímá pozici sociální demokratické orientace. Její zakladatel, Robert Fico, byl již koncem 90. let populárním politikem. Nicméně nedávné roky byly pro stranu těžké. Rezonance ve společnosti vyvolal skandál kolem první vraždy novináře Jána Kuciaka, vyšetřování které vrhlo světlo na známé slovenské politiky kryjící italskou mafii, která působila v zemi. V této souvislosti rezignovalo mnoho politiků, členů strany, včetně ministra vnitra Slovenska Roberta Kaliňáka, jakož i Roberta Fica, který zastával funkci slovenského premiéra.