Don Kiska a jeho mexická telenovela: Záměr končícího lídra založit stranu nadchl Blahu

„Nejdu hodnotit proces Kiskova rozhodování, zda stranu založí. Bylo to dlouhé asi jako mexická telenovela,“ uvedl Blaha.

„A jaký bude program? Ať se Slovensko stane muničákem USA? A ať povolíme lichvu? A jeden byt pro každého Krpelana? Pozemky ať si rozkrade mafie? A do hymny dáme To Slovensko mafiánské dosud tvrdě spalo? Toto by chtěl Kiska?!“ dodává Blaha.

© Sputnik / Artur Bekmatov Slovenský prezident zakládá vlastní politickou stranu

Na závěr politik označuje skutečného slovenského prezidenta za „politického zombíka“ a ptá se svých sledujících na možný název nové politické strany, sám navrhuje variantu ÚROK, Kiska-ESET a Mafiánské Slovensko.

Uživatel Marian Vitek pokračuje v legraci a navrhuje název Strana Lichvy a Podvodů.

„Strana s názvem AAAACH,“ píše Milan Bzučiak.

„Strana s názvem Leopoldov Dream,“ komentuje Ján Ivan.

Dříve Andrej Kiska oficiálně oznámil založení své vlastní strany. Podle něj je skutečným cílem vítězství v parlamentních volbách. Po ukončení prezidentského mandátu Kiska sdělí další informace ohledně svých politických plánů.