„Já tuto ambici mám.“ Šefčovič se chce opět ucházet o post eurokomisaře

Šefčovič je ochotný znovu kandidovat na eurokomisaře, záleží však na výsledcích voleb do Evropského parlamentu a na rozhodnutí vlády jej znovu nominovat.

„Já tuto ambici mám. Budu zvědavý, jestli mě vláda opět bude navrhovat na post eurokomisaře. Pokud by tomu tak bylo, budu se o tento post ucházet,“ dodal.

Na otázku, zda bývalý prezidentský kandidát čelil kritice v Bruselu, odpověděl, že nedostal žádné negativní připomínky ohledně své kampaně. „Možná i z toho důvodu, že si všichni velmi dobře uvědomují, že pokud jde o rodinné právo a kulturně etické otázky, tak v tomto máme v EU jasno. To znamená, že všechny tyto témata se řeší na základě rozhodnutí členských států. Je suverénním právem každého státu se rozhodnout, jak si tyto otázky chce rozhodovat, a každý z nich to respektuje,“ uvedl.

Hiringů se při ucházení o funkci Šefčovič neobává. Poznamenal, že je v nich rekordman, protože ho „grilovali už čtyřikrát“. „Bude záležet na tom, jaké portfolio dostanu. Myslím si, že pokud by měl být negativní faktor to, že věřím v Boha, vyznávám tradiční hodnoty a respektuji Ústavu SR, tak si myslím, že pak by to vrhalo velmi zvláštní světlo i na Evropský parlament. Na každý hiring se velmi důsledně připravuji. Budu se připravovat i na tento, pokud dostanu nominaci od vlády SR. Samozřejmě uvidíme, jak se k tomu postaví i nový Evropský parlament , i jak se budou dívat na nominace, které přijdou z jiných členských zemí,“ řekl Šefčovič.