To budete koukat. Čaputovou volili i Kotlebovci

Výzkum mimo jiné ukazuje, jak přívrženci různých slovenských politických stran hlasovali v prezidentských volbách. Neúspěšný Maroš Ševčovič jasně dominoval u voličů Smeru Roberta Fica (86 % voličů), voličů Slovenské národní strany Andreje Danka a voličů pravicového extremisty Mariana Kotleby (61 %). Tady vychází najevo zajímavá skutečnost, 34 procent Kotlebovců v prezidentských volbách volilo Zuzanu Čaputovou!

Maroš Ševčovič také dokázal oslovit 82 % pravoslavných voličů, u ostatních věřících ale už zvítězila Čaputová. Budoucí prezidentka také dokázala zaujmout zajímavou kombinaci voličů. Do volební urny jí svůj hlas hodilo 74 % živnostníků a podnikatelů, zároveň ale také 62 procent nezaměstnaných.

© AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds Čaputová obdržela dopis s blahopřáním od kolegy Macrona. Čeká na ni v Paříži

Navíc 68 % voličů věří, že v případě války by lepším vrchním velitelem byl Ševčovič, nastávající prezidentce věří jen 30 procent dotázaných. Ještě ve dvou oblastech Ševčovič vítězí. Většina Slováků se domnívá, že by lépe vycházel s ostatními představiteli státu a lépe by hájil zájmy Slovenska v zahraničí.

Agentura Median výzkum provedla ve dnech 29. až 30. března a celkem se ho zúčastnilo 1 742 respondentů starších 18 let.

Prezidentské volby na Slovensku v roce 2019 proběhly ve dvou volebních kolech. Do druhého kola postoupila Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Po sečtení všech volebních okrsků po druhém kole právnička Čaputová získala celkem 58, 41 % hlasů. Do výkonu funkce má nastoupit dne 15. června. Jak na její vítězství reagovali Češi, si můžete přečíst zde.