Zverina: Slované jsou vůči Západu v podřadném stavu. Rovnoprávný vztah zde nikdy nebyl

Na portálu se uvádí, že se Zverina nejdříve vyjádřil k tomu, jaké má slovanství postavení v současné EU. Slavista si myslí, že daná otázka a myšlenka není pro EU vůbec žádným tématem a organizace se jí tak vůbec nezabývá.

„Naopak lidé, kteří toto téma prezentují na veřejnosti jsou podezřívání z jednání proti EU, což je podle mého názoru jen nepochopení významu tohoto tématu pro Evropu a Evropskou unii,“ uvedl a dodal, že Evropa není jen EU a vyjmenoval další slovanské státy.

Zmínil, že dnes je členem EU celkem 28 států ze současných 51 zemí Evropy. Také dodal, jaké jsou dnes podmínky pro členství v EU. Podle něj je totiž dnes vstup do EU víceméně geopolitická záležitost.

„Platí vzorec – chceš být členem EU, tak se musíš stát členem NATO. Ale abych odpověděl na Vaši otázku – slovanství je v současné EU tabu a slovanské státy jsou státy druhé kategorie,“ vyjádřil svůj pohled na věc odborník.

© Sputnik / Artur Bekmatov Na Slovensku vyloučili možnost přítomnosti amerických vojáků v zemi

Podle Zveriny je rozvoj slovanství v zemích EU důležitý. Slovanské národy mají nejen právo, ale i povinnost vytvořit jakési Společenství slovanských národů. Tak, jako například bylo vytvořeno Britské společenství národů, Unie jihoamerických národů, Africká unie nebo Liga arabských států.

„Tohoto procesu by se EU neměla obávat, ale měla by ho všemožně podporovat. Takové společenství by vytvořilo most pro evropské národy Západu k Rusku a ostatním slovanským národům – nečlenům EU (partnerům EU), což by bylo v konečném důsledku ku prospěchu celého kontinentu,“ řekl.

V rozhovoru zaznělo také to, že sám Zverina často cestuje do Ruska. V souvislosti s tím portál připomněl, že cesty do Moskvy jsou často vyčítány také předsedovi NR SR Andreji Dankovi. Co si o tom Zverina myslí? Bude i on po případném zvolení čelit v Bruselu kritice?

„V Bruselu by se v první řadě měli zamyslet nad tím, jakým způsobem komunikují a jednají se slovanskými státy a pak se vyjadřovat k zahraničním cestám občanů členských států EU,“ reagoval jasně Zverina.

© AP Photo / Sergei Chuzavkov Nová plynová iniciativa Ukrajiny. Jaká je role Slovenska?

Myslí si, že návštěvy Ruska jsou v zájmu Slovenska i EU, jelikož jde o slovanskou bratrskou zemi. Tyto návštěvy dle něj navíc pomáhají udržovat dobré vztahy a budují vzájemnou důvěru a porozumění.

„Rusko je naše bratrská slovanská země s bohatou kulturou a minulostí, od níž se může učit celý svět. Do Ruska cestují i ​​politici ze západní Evropy a ti dokonce bez problémů navštěvují i ​​nedávno sjednocený Krym,“ uzavřel věc odborník.

Slavista a publicista se vyjádřil také ke vztahům mezi západními a východními zeměmi Evropské unie. Myslí si přitom, že mezi nimi nikdy nebyl upřímný a rovnoprávný vztah.

„Země střední a východní Evropy jsou v nerovnoprávném a podřízeném stavu k zemím západní Evropy. Upřímný a rovnoprávný vztah mezi národy Západu a Slovany nikdy nebyl a bohužel ani není. Naší snahou by mělo být pokusit se napravit tyto vztahy, pokud se to ještě dá,“ prohlásil.

Dle jeho názoru je také potřeba zapracovat na návratu EU k jejímu původnímu cílu, kterým byla vzájemně výhodná hospodářská spolupráce. Rozpory mezi Západem a Východem se totiž dle něj prohlubují ze dne na den.

„Cesta k nápravě ještě existuje, jen je zapotřebí se navzájem poslouchat a přiznat si čestně chyby, které se v našem soužití v minulosti staly. Určitě tomu nepomáhá soustavné falšování historie. Jsem pro Evropu spolupracujících a svobodných národů a nejsem pro vytváření umělého evropského národa!“ řekl závěrem.