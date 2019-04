Nehoda či vražda? Ani sto let od smrti Štefánika nenechává historiky jeho konec chladnými

Podle PR manažerky RTVS Silvie Turnerové společnost připravuje speciální televizní program věnovaný Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, a to u příležitosti 100. výročí jeho smrti. Prvním speciálním titulem mají být SK Dějiny, které se budou vysílat 4. a 25. dubna ve 22.25 hod na Dvojke.

„Stejně jako život tohoto velikána považuji za fascinující i, takříkajíc, jeho druhý život, využívání jeho jména a étosu. Štefánikův odkaz si osvojovaly a odmítaly jej různé politické síly, jeho kult a obraz se dostal i do několika druhů umění, což bude rovněž součástí SK Dějin,“ řekl moderátor Ľubomír Bajaník.

Ve čtvrtek 25. dubna budou hosté relace věnovat zvláštní pozornost období Štefánikova studia na univerzitě a jeho přeměně z vojáka francouzské armády na jednoho ze tří vedoucích představitelů československého odboje (spolu s Tomášem G. Masarykem a Edvardem Benešem). Hosty budou Michal Kšiňan z Historického ústavu SAV, Vojtech Rušín z Astronomického ústavu SAV a Juraj Babják z Katedry všeobecných dějin Filozofické fakulty UK.

© Depositphotos / MartinStiavnicky Hašek uvedl, čemu by se čeští politici mohli přiučit od Slováků

Historikové a odborníci budou hovořit také o roli M. R. Štefánika v dějinách Slovenska, stejně jako o nejnovějším výzkumu v zahraničních archivech. V relaci budou diskutovat Peter Macho z Historického ústavu SAV, Matúš Valihora z Muzea D. S. Jurkoviče v Brezové pod Bradlom a Michal Kšiňan z Historického ústavu SAV.

Jak uvedla Turnerová, RTVS se zaměří na osobnost Štefánika hned v několika programech. Dvojka kromě diskusních pořadů SK Dějiny a Večeře s Havranem nabídne i několik dokumentárních i filmových snímků z archivu.

RTVS se jako koproducent podílela na tvorbě nového dvoudílného dokumentárního filmu Milan Rastislav Štefánik, který bude vysílat Dvojka, a také třídílného seriálu Hrob, jehož premiéru odvysílá Jednotka.

Milan Rastislav Štefánik je jednou z nejznámějších osobností slovenské historie 20. století. Byl to astronom, generál, legionář, francouzský občan a slovenský vlastenec, který dodržoval československou orientaci a po vzniku první světové války podpořil vznik státu s Čechy. T. G. Masaryk v něm našel výrazné světské apoštolství. Na jaře roku 1919 dosáhl Štefánik vrcholu své kariéry a v novém státě se stal ministrem obrany. Jeho život však ukončila tragédie, když jeho letadlo při návratu do Bratislavy havarovalo. Štefánikovi v té době nebylo ani čtyřicet let.