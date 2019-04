Cesta k absolutní záhubě. Slovenská televizní hvězda uvedla, proč ignoruje sociální sítě

Portál se v úvodu rozhovoru moderátorky zeptal, zda jde ráda proti proudu, co se týče sociálních sítí. Narážel tak na to, že na nich moderátorka není aktivní, což v dnešní digitální době není příliš běžné. I bez nich si však Vinczeová dokázala vybudovat jisté jméno.

„Když jsem začínala více rezonovat, sociální sítě ještě nebyly tak výrazné. (...) Svou značku jsem si tak začala nevědomě „budovat“ na jiných základech, a ty základy byly asi dostatečně pevné. Vzniklo to tedy přirozeně, bez úmyslu jít proti proudu,“ uvedla.

Moderátorka také podotkla, že například ani Jennifer Aniston či Elon Musk nemají Instagram. A myslí si, že se tak rozhodli z podobných důvodů, které k tomu vedly i ji samotnou.

„(…) Člověka to pohlcuje. Kromě toho si myslím, že o mně koluje už dost informací na to, abych ještě iniciativně sdílela své soukromí,“ dodala moderátorka.

V rozhovoru se však poukazovalo i na to, že i když není na sítích aktivní, stále ji znají lidé žijící v této digitální bublině a vnímají ji jako vlivnou osobnost.

„Pronikám do tohoto prostoru přesto, že ho sama nevytvářím. Například se jím svévolně šíří některé mé rozhovory či speciální vystoupení. No, zcela pragmatická odpověď je, že mě nikdy nenapadlo si nějaké konto na síti založit. Z mého pohledu je to pro mě osobně zbytečné a hlavně – zabírá to spoustu času,“ řekla Vinczeová.

Přitom však přiznala, že Facebook má, a to pro program Trochu jinak. Jeho cílem je především informovat fanoušky o termínech a obsahu relace, tvrdí moderátorka.

Rozhovor narážel i na to, že kdyby Vinczeová měla sociální sítě, mohla by se jakožto vlivná osobnost vyjadřovat k problémům společnosti či nějakým způsobem formovat veřejné mínění . Na to moderátorka reagovala jasně:

„Zaprvé - je to už více než deset let, co mě oslovil jistý deník na psaní blogů. Píšu jednou měsíčně na témata, které osobně považuji za důležité. Zadruhé – za důležité pro jakoukoli společnost považuji vědomí každého jednotlivce. Tato podstata byla dávno formulována chytřejšími, než jsem já. Vlastně ani nevím, co bych na ty sociální sítě věšela, jen bych se opakovala. (...) Pokud je člověk nevědomý, je jedno, co čte, co je a koho volí. Výsledek vždy půjde někam mimo.“

Také dodala, že na jistá témata (ekologie, psychologie, ...) není odbornice, a tak o nich raději nemluví. Uvedla, že za tímto účelem si zve své hosty do již zmiňovaného pořadu.

„Takže formuji veřejné mínění nejlépe, jak umím, a to, že ho neformuji tak, jak by si někteří představovali, je jejich problém, protože považují svůj pohled na věc za jediný právoplatný na „obohacování veřejnosti“. Co se týče sociálních sítí, nakonec nás vtahují i ​​tak do jediné sítě, a to je síť touhy po uznání a obdivu,“ uzavřela věc moderátorka.

Podle jejího názoru tak sociální sítě slouží k tomu, aby lidé a jejich fanoušci nabyli dojmu, že je dotyčný celým světem milován a obdivován.

„To, chtít být obdivován, je pro mě cesta do absolutní záhuby. Je to sebezničující. Vzniká závislost. A osobní konta to velmi poctivě živí. Je to rozhodně jedna z jejich stránek,“ řekla a uvedla, že naše společnost je dost polarizovaná.

V neposlední řadě v rozhovoru zaznělo i to, jak moderátorka loni moderovala galavečer Slunce v síti. Na něm totiž rezonovaly po smrti novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky vypjaté emoce a ostré reakce. Moderátorka se je snažila zmírnit, ale její přístup se nesetkal s porozuměním.

„Nic takového jsem tam neřekla. Pouze to, že nevím, kdo určuje, kdo je a kdo není slušný člověk. Společenské elity jako by si neuvědomovaly, že i lidé s jiným názorem chtějí slušné Slovensko a určité přisvojování si slušnosti jedné skupiny je pro mnoho lidí iritující. (…) Každý však přirozeně vnímá realitu přes své filtry a jen tak, jak mu vlastní vědomí dovoluje chápat. Mě nevyjímaje,“ okomentovala věc moderátorka s tím, že většina lidí nepochopila, proč se kolem toho strhla taková mediální mela.