Za slušné Slovensko se vydalo do Bruselu. Co mají Belgičané očekávat?

Zhruba stovka mladých lidí ze středního, východního a západního Slovenska, kteří jsou vedeni iniciativou Za slušné Slovensko, se v pondělí vydala na cestu do Bruselu. O události informoval portál parlamentnelisty.sk.

Na portálu se uvádí, že dotyční chtějí návštěvou metropole Evropské unie a účastí na posledním jednání Evropského parlamentu (EP) v Bruselu podnítit zájem mladých o EU, a to zejména před květnovými volbami do EP.

„Naše cesta má být začátkem mobilizační kampaně k volbám do EP, kterou povedeme pod názvem Volíme si Evropu,“ vysvětlil portálu zástupce dané iniciativy Juraj Šeliga.

Šeliga dále zdůraznil, že touto kampaní chtějí šířit povědomí o tom, proč je EU a členství v tomto společenství pro Slovensko tak důležité. Dále je jejich cílem poukázat na možnosti, jak se i běžní lidé mohou stát aktivními spolutvůrci veřejných politik EU.

Karolína Farská z iniciativy v této souvislosti vyzvala k angažovanosti mladých lidí v oblasti evropských témat, získávání a sdílení relevantních informací o projektech i problémech EU, které lidem pomohou zachovat si kritický odstup od množství konspirací a hoaxů objevujících se na sociálních sítích. Členka Za slušné Slovensko věří, že mobilizační kampaň přispěje k větší účasti mladých lidí v květnových volbách do europarlamentu.

„K nízké účasti SR v eurovolbách 2014 přispěl i nezájem mladých. Ve skupině voličů ve věku 18 až 24 let hlasovalo jen šest procent,“ připomněla.

„Chceme tím i ukázat, že Slováci jednoznačně chtějí patřit do Evropské unie. Unie je pro nás tím nejlepším místem pro život a společenství, které nemá alternativu. A my všichni chceme být její aktivní součástí. Jsme Slováci, jsme Evropané a volíme si Evropu!“ hlásá tato iniciativa na sociální síti.

Podle portálu se má skupina mladých Slováků v Bruselu setkat například s eurokomisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věrou Jourovou . Šeliga uvedl, že tématem setkání na půdě EP se stanou otázky spravedlnosti, čerpání a zneužívání eurofondů, ale také rozvoj zemědělství.

Tato patnáctihodinová cesta z Bratislavy do Bruselu navíc dle Šeligy symbolizuje i další výrazný mezník v moderní historii Slovenska, a to 15. výročí vstupu SR do EU. Na cestu dle něj přispěla EU, přičemž část nákladů této dvoudenní cesty hradí iniciativa Za slušné Slovensko a část si platí samotní účastníci.

Připomínáme, že volby do EP na Slovensku proběhnou dne 25. května a lidé budou moci volit 14 europoslanců. Členové europarlamentu jsou voleni na pětileté volební období.