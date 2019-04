Premiér Pellegrini si našel nového ministra financí. Ten o tom ale neví

Slovenský premiér Peter Pellgrini (Smer-SD) si údajně vybral nového ministra financí, podle nejmenovaného zdroje, který má blízko k úřadu vlády, by to měl být evropský komisař Maroš Šefčovič, který neuspěl v prezidentských volbách.

Úřad vlády ani mluvčí Šefčoviče informace nepotvrdili.

Současný ministr financí Peter Kažimír nastupuje do funkce guvernéra Národní banky Slovenska, proto by měl tento týden podat demisi. Premiér Pellegrini už dříve uvedl, že slovenské ministerstvo financí zatím povede on. Předseda Smeru-SD Robert Fico už dříve uvedl, že o novém ministrovi financí bude rozhodovat předsednictvo strany. Existuje podle něj několik variant.

S postem nového ministra financí je spojováno několik jmen. Například Fico původně prosazoval Františka Imreczeho, který šéfoval Finanční správě. Také se mluvilo o poslanci Národní rady Ladislavovi Kamenickém. Peter Kažimír byl ministrem financí od roku 2012.