Novým slovenským ministrem financí se stane Ladislav Kamenický

Novým slovenským ministrem financí se stane poslanec Smeru a předseda výboru pro finance a rozpočet Ladislav Kamenický. Na tiskové konferenci to potvrdil premiér Peter Pellegrini.

Premiér Pellegrini oznámil, že po Velké noci post ministra financní obsadí Ladislav Kamenický. Dosavadní ministr Peter Kažimír podá demiei ve čtvrtek a do nástupu nového ministra rezort povede premiér.

Dříve bylo uváděno, že Peter Pellegrini si za nového ministra vybral Maroše Šefčoviče, tyto informace ale ani jedna strana nepotvrdila.

Současný ministr financí Peter Kažimír nastupuje do funkce guvernéra Národní banky Slovenska, proto by měl tento týden podat demisi. Premiér Pellegrini už dříve uvedl, že slovenské ministerstvo financí zatím povede on. Předseda Smeru-SD Robert Fico už dříve uvedl, že o novém ministrovi financí bude rozhodovat předsednictvo strany. Existuje podle něj několik variant.