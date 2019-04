Nejvyšší soud nerozpustil kotlebovce. Zatím

„Není co komentovat,“ uvedl Kotleba při odchodu ze soudu.



Návrh na rozpuštění strany podal generální prokurátor Jaromír Čižnár, a to téměř před dvěma lety. Později prokurátor Úřadu speciální prokuratury podal na Kotlebu žalobu, v níž ho obvinil z projevování sympatií vůči hnutí směřujícímu k potlačení základních práv a svobod.

Soudní líčení vzbudilo velký zájem. Kvůli velkému počtu novinářů se tak nakonec rozhodovalo ve větší zasedací místnosti než se původně plánovalo. Před budovou protestovali příznivci LSNS.

Zástupce Generální prokuratury Ivan Minár obvinil kotlebovce z diskriminace Romů. Strana navíc podle Minára porušuje svými vyjádřeními o migrantech také deklaraci lidských práv, podle které mohou lidé žádat o azyl.

Vytkl LSNS i vytvoření domobrany.

„Co je to za snahu politické strany, která si chce zakládat ozbrojené složky. Čí příkazy by členové domobrany plnili? No příkazy strany... Tak by si mohla každá strana založit ozbrojenou milici a to je nepřípustné,“ prohlásil Minár.

Kotlebův advokát Radovan Hrádek uvedl, že jde o politickou objednávku: „Existuje tu propojení mezi Směrem a generálním prokurátorem Jaromírem Čižnarem.“

Odmítl i obvinění z diskriminace: „Žalovaný nikdy neposuzoval příslušníky nějaké menšiny na základě kolektivního principu, ale na základě toho, jak se chovali.“

Před soudci vystoupil také samotný Kotleba. Ten prohlásil, že ani jeden ze 170 podnětů, na jejichž základě Čižnár podával podnět na rozpuštění strany, nebyl součástí soudního spisu: „Žaloba nesplní ani základy bakalářské práce.“ Podle jeho názoru nepředložil žalobce žádný konkrétní důvod, který by dostatečně odůvodňoval návrh na rozpuštění strany.

Před nedávnem se Kotleba účastnil prezidentských voleb na Slovensku. V prvním kole si vybojoval 4. místo, když získal celkem 10, 39 % hlasů.