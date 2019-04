Blaha: Čaputová dnes navštívila ČR a okamžitě se dopustila těžkého diplomatického přešlapu

Slovenský politik a poslanec NR SR Ľuboš Blaha na svém účtu na Facebooku okomentoval zahraniční návštěvu budoucí prezidentky SR Zuzany Čaputové. Ta se vydala do Česka, kde se podle něj dopustila těžkého diplomatického přešlapu. A to ještě ani není v úřadu!

Blaha na sociální síti napsal, že i když Zuzana Čaputová zatím nevykonává funkci prezidentky, tak byla zvolena a její návštěvy tak už mají politickou váhu. Podle něj totiž budoucí prezidentka už do ciziny nejezdí jako běžná turistka.

„(…) A pokud si to neuvědomuje, je to tragédie pro slovenský zahraniční politiku. A hádejte, koho v Česku navštívila. Opozičního poslance Schwarzenberga z TOP09. Je to jako z pohádky o princi a spící krasavici. Akorát v tomto případě došla kandidátka ESET-u navštívit spícího krasavce,“ napsal Blaha.

© AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds Čaputová obdržela dopis s blahopřáním od kolegy Macrona. Čeká na ni v Paříži

Podle politika je to tedy těžký fail a nevylučuje ani možnost, že by se z její strany mohlo jednat o jakousi „dětinskou pomstu“ českému prezidentovi Milošovi Zemanovi . A to údajně za to, že ji nepodpořil v kampani, nebo tím chtěla nějak zasáhnout české vládní představitele, kteří nejsou dostateční sluníčkáři, jak by si její sponzoři přáli.

„Diplomaticky je to těžký fail. Nesetkala se nejprve s prezidentem, předsedou vlády, předsedou parlamentu. Setkala se nejdříve s představitelem opozice, což je hrubý zásah do české politické scény,“ vysvětluje politik svůj pohled na věc,“ okomentoval její počínání Blaha a dodal: „V obou případech jde politicky doslova o obscénní gesto.“

Blaha se za tento přešlap omluvil českému lidu a dodal, že je zapotřebí to brát s humorem. Nic jiného totiž prý nezbývá. Podle jejich názoru si totiž takového „sedláctví“ ještě užijeme.

„Rád bych se omluvil českým přátelům za toto „sedláctví“ - musíte to chápat tak, že se to děvče dosud zabývalo jen smetištěm, takže ji to přirozeně tíhne k těm, co už na smetišti dějin dávno jsou – tedy feudálové a liberálové,“ uvedl.

Závěrem pak Blaha apeloval na občany Česka , zda si nechtějí vyměnit prezidenty. Slováci by si tak vzali Miloše Zemana a Češi by si nechali Čaputovou.

„Vy nám dáte Miloše Zemana, zkušeného a moudrého tradičního sociálnědemokratického politika, který se nebojí říci pravdu na plná ústa. A my vám dáme Čaputovou, autorku vynikajících liberálních brožurek o smetištích, které financovala Nadace otevřené společnosti (Open Society Foundation George Sorose, pozn. red.). Co říkáte - berete?“ píše.

Blahův příspěvek okamžitě začali komentoval jeho sledující. Objevily se tak komentáře, které mu dávají za pravdu v tom, že budoucí prezidentka opravdu přestřelila.

„Máme se zas na co těšit v dalších 5 letech. Bože, ochraňuj Slovensko,“ píše jeden z uživatelů.

A další dodává: „Tak, první stát, kam už ji nepozvou, a to ještě není v křesle! To nám začíná, respektive pokračuje, zahanbovaní Slovenska...“

Ostatní pak dále psali, že někteří by i rádi zaplatili za to, aby si Čaputovou v Česku nechali. Někteří se dokonce bojí toho, že by Zeman kvůli tomuto přešlapu nemusel chtít slovenskou prezidentku později v Čechách přijmout.