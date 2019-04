Poslanec NR SR, jenž přišel při nehodě Boeingu 737 o rodinu, uvedl, co se po neštěstí dělo

Dne 10. března v Etiopii havarovalo letadlo Boeing-737-800 MAX etiopské letecké společnosti Ethiopian Airlines. Nehodu nikdo nepřežil. Na palubě letadla byli mimo jiné i Slováci. Mezi oběťmi byli například syn, dcera a manželka poslance Národní rady Antona Hrnka (SNS). A právě Hrnko se nyní vyjádřil k tomu, co pop této tragédii následovalo.

O tom, že Hrnko přišel při této letecké katastrofě o svou rodinu, informoval vzápětí na sociální síti.

Od katastrofy uplynul přesně měsíc a slovenský poslanec se k tomuto rodinnému neštěstí opět vyjádřil. Uvedl, co konkrétně ho po této nešťastné události následovalo.

„LIDÉ. LIDÉ. LIDÉ? Už jsem to jednou říkal. Ani svému největšímu nepříteli bych nepřál, aby ho postihlo něco podobného jako mě. Nikdy v životě jsem nikomu nepřál nic špatného, ​​protože mě otec soustavně učil, že pokud nemám dělat dobro, tak nemám dělat zlo. A určitě jsem vědomě nikomu nic špatného neudělal,“ stojí v začátku jeho příspěvku na sociální síti.

Hrnko ve svém vyjádření poukázal také na to, že obdržel množství kondolencí, a to zejména vzhledem k výkonu jeho funkce.

„Jelikož jsem byl poměrně aktivní na mezinárodním poli v zastupování slovenského parlamentu, dostal jsem stovky kondolencí od mých zahraničních partnerů. Mnozí kromě spoluúčasti vyjádřili také skutečnost, že se za mé pozůstalé modlí, někteří tyto modlitby dokonce zařadili do svých pravidelných modlitebních dnů. (…) Jsem jim za to vděčný, i když jsem se po této tragédii zřekl veškerých parlamentních aktivit, při nichž je potřeba cestovat. Mám k tomu silný důvod, ale ten je podstatný jen pro mě," napsal poslanec.

© REUTERS / Amr Dalsh V Etiopii se zřítil Boeing 737

Z jeho příspěvku je tak jasné, že tragédie neovlivnila pouze jeho osobní život, ale také život profesní. Dále podotkl, že dostal tisíce a tisíce kondolencí přímo ze Slovenska . Lidé v nich uváděli, že i když s ním politicky nesouhlasí, soucítí s ním.

„Jsem jim za to všem vděčný. Sice bolest to neodstraní, ale alespoň má člověk pocit, že na tomto světě není sám,“ dodal.

Ne však všechny zprávy, které Hrnko po smrti své rodiny obdržel, byly soucitné. Našli se totiž i takoví lidé, kteří jej bombardovali nehezkými vzkazy, a to především na sociálních sítích.

„Dostal jsem, zejména na sítích, kde se dá úspěšně skrýt identita, odkazy, které raději nebudu jmenovat. Všem jim odpouštím,“ svěřil se poslanec.

Zloba a nenávist je dle jeho názoru totiž to nejhorší, co může lidskou bytost degradovat na úroveň toho nejhoršího, co si jen umíme představit. Poté poslanec NR SR dodal, že ani jednomu z těchto lidí nepřeje nic špatného.

„Přeji jim jen to nejlepší, co je v životě může postihnout. Ale kdyby se jim přece jen náhodou přihodilo něco špatného, pak prosím Boha, aby se nenašli takoví lidé jako oni, kteří by tu bolest ještě více rozsévali,“ vyjádřil se k věci.

Celou svou zpověď pak zakončil svým oblíbeným mottem, kterým se vždy řídil: Salus populi suprema lex.