Pellegrini prozradil, co potřebuje Slovensko, aby se stalo mostem mezi Východem a Západem

Alternativa k členství v Evropské unii existuje, ale nikdo si ji pro Slovensko nepřeje. Na úvod diskuse Slovensko v EU po roce 2019 to řekl předseda vlády Peter Pellegrini (Směr-SD).

Slovenský premiér promluvil na úvod diskuze GLOBSEC-u na půdě Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Dále slovenský premiér udělal zajímavou připomínku. Poznamenal, že zemím, které zůstaly viset mezi západem a Ruskem, se daří mnohem méně než Slovensku.

„Bez našeho členství v EU a NATO nikdy nebudeme mostem mezi východem a západem, nebudeme nikdy novým Švýcarskem ani centrem nějaké nové mravnosti v mezinárodních vztazích. Protože, pokud bychom byli sami, budeme jen snadnou kořistí, izolovaným ostrovem, se kterým si velké mocnosti budou dělat, co chtějí,“ prohlásil premiér na úvod diskuse GLOBSEC.

Dále Pellegrini podotkl, že ekonomické ukazatele jasně ukazují, kterým směrem se má slovenská zahraniční politika orientovat.

Šlo mimo jiné o slovenský vývoz, z něhož 85 % směřuje do zemí EU, jen 2,5 % procenta do Ruska a ještě méně do rostoucí Číny.

„Je to dáno i tím, že EU a USA reprezentují společně 48 % nominálního světového HDP,“ poznamenal slovenský premiér.

V souvislosti s problematikou členství v EU je pozoruhodná další připomínka Pellegriniho. Podle jeho názoru vzhledem k tomu, co poskytuje, je EU poměrně levnou záležitostí. Na fungování EU každý Evropan přispívá asi 400 eur ročně, tedy přibližně jednu kávu denně, domnívá se premiér. Navíc zde zdůraznil výhody členství, mezi které patří přístup na obrovský evropský trh, vyjednávací síla a ve spolupráci s NATO i mír a bezpečnost.

Evropská unie podle Pellegriniho pomohla vytvořit tlak na Slovensko , aby se před vstupem do ní zlepšovalo. Na druhou stranu uznal, že před zemí stále stojí výzvy, například korupce, zlepšování soudnictví, podnikatelského prostředí a vzdělávání. Ze své strany by premiér uvítal, kdyby se víceletý rozpočet EU stanovil podle priorit a ne podle množství peněz v něm.

Na závěr Pellegrini vyzval k účasti ve volbách a na odstranění takzvaného slovenského paradoxu.

Zmíněný jev spočívá v tom, že Slovensko má velmi pozitivní vnímání EU, ale nejnižší účast v evropských volbách, která podle premiéra vytváří prostor pro antisystémové síly, které jdou proti unii.