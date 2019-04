Pellegrini mluvil o strategii Slovenska v obchodní válce mezi Čínou a USA

Slovenský premiér Peter Pellegrini ve čtvrtek po bilaterálním setkání s čínským premiérem Li Kche-čchiangem na summitu zemí střední, jihovýchodní a východní Evropy a Číny v Dubrovníku řekl, že Slovensko nechce být kvůli společnosti Huawei zataženo do obchodní války s Čínou. Dodal, že republika nebude zapojena do soutěže dvou technologických gigantů, jako jsou USA a Čína.

„Už jsem deklaroval, že pokud budou čínské technologické výrobky jednotlivých společností splňovat všechny bezpečnostní a technické parametry, o kterých hovoří naše předpisy a nařízení, budeme se chovat technologicky neutrálně, budeme vytvářet zdravé konkurenční prostředí a nebudeme nic zakazovat světovým společnostem v budování světové infrastruktury,“ řekl slovenský premiér po setkání s Li Kche-čchiangem.

Bloomberg: Proč Trump v Evropě prohrává válku s Huawei?

Premiér Peter Pellegrini odjel ve čtvrtek do Dubrovníku (Chorvatsko). Zde 11. a 12. dubna probíhá summit 16 zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy s Čínou. První takový summit známý jako 16 + 1 se konal ve Varšavě v roce 2012. V té době se Peking zavázal půjčení a investování peněz do 11 zemí EU a pěti neevropských zemí. Obecně by investice měly být realizovány v oblastech, jako je výstavba železnic, silnic, letišť, v oblasti energetiky, zemědělství či nových technologií.

Kromě Číny zahrnuje iniciativa 16 + 1 Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Estonsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Republiku Severní Makedonie, Černou Horu a Srbsko. Doposud se konalo sedm společných summitů ve Varšavě, Bukurešti, Bělehradě, Su-čou, Rize, Budapešti a Sofii.