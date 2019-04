Slovenský odborník na vztahy se ženami prozradil, co je zapotřebí pro šťastné vztahy

Podle slovenského odborníka je reálné mít šťastný vztah. Ličko si je jistý, že žena nebo muž mají přijmout svého partnera a nesnažit se ho změnit ke svému obrazu. Expert uvádí, že svět mužů a svět žen jsou odlišné, pokud jde o priority.

„Muž se potřebuje v životě seberealizovat a potřebuje najít místo ve svém světě. Když to nemá, tak ho ani rodina, ani partnerství neudělají šťastným,“ poznamenává Ličko. „Pro ženy je důležitá láska, propojení, vztahy, komunita, rodina, samozřejmě, děti a seberealizace. Jsou tu ale trochu jiné priority,“ dodal.

Vysvětluje, že muži stačí vědět jen jednu skutečnost, zatímco žena se během měsíce cyklicky mění, a když to muž pochopí, usnadní se mu život.

Ličko se domnívá, že jsou tří základní pilíře šťastných a fungujících vztahů: chemie, komunikace a stejné životní hodnoty. Když lidé chtějí v životě různé věci, například žena by chtěla rodinu a usadit se a muž by rád cestoval, znamená to, že míří různými směry.

Důležité je podle odborníka na vztahy včas řešit konflikty v páru, a hlavně snaha a přání obou stran.

„Krize přichází přirozeně v každém vztahu. Já bych nazval krizi jako příležitost na osobnostní růst. Když spolu totiž zvládneme krizi, tak nás to neuvěřitelně posílí, zocelí a posune v životě. Pak dokážeme lépe zvládat další situace ve vztahu, takže já bych se krizím nevyhýbal a spíše bych je vítal,“ řekl.

Existuje ovšem riziko, že se pár rozejde a partneři nevyřešený konflikt vezmou s sebou do dalšího vztahu. Aby k tomu nedošlo a lidé se nerozloučili navždy kvůli sporu, je podle Ličky třeba krizi přijmout a spolu s ní něco udělat.

„Krizi je třeba přijmout, přiznat si, že máme krizi, tehdy z nás opadne napětí a řekneme si: Miláčku, pojďme spolu něco dělat. Důležité je to slovo spolu. Musíme si uvědomit spoluzodpovědnost a zaměřit se na hledání řešení a příčin. Důležité je ale chtít,“ zdůraznil expert.