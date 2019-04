Chystá Kiska útok na Harabina? „Politickou odpovědnost v zemi musejí převzít slušní lidé“

Úřadující prezident Kiska, jehož na jeho postu vystřídá zvolená prezidenta Slovenska Zuzana Čaputová, plánu novou politickou stranu, v rámci které si přeje pokračovat v politickém životě. V rámci této politické strany chce být jejím předsedou a volebním lídrem. Zatím ale neprozradil žádná konkrétní jména lidí, jež by měli působit v tomto novém politickém subjektu. Prohlásil, že víc řekne 17. června tohoto roku.

„Musíme se soustředit, abychom přebrali moc a odpovědnost a založili novou slušnou vládu. Musíme se sjednotit a ukázat, že jsme jednotný front, který chce a dokáže do slovenské politiky přinést slušnost,“ prohlásil Kiska.

Nová politická strana, v jejíž čele si přeje dosluhující prezident stanout, by měla být centristická. Nechce se vymezovat ani extrémně pravicově, ani extrémně levicově.

„Jsem zastánce zlaté střední cesty. Tato naše nová strana by proto měla být centristická. I lidé, které jsem oslovil, nejsou nositeli extrémních hodnot, ať už doprava, nebo doleva. Žádný extrém podle mě totiž není dobrý,“ prohlásil Kiska a dodal: „Ta situace je dnes taková, že když vidíme, co se děje na straně levice a když se chystá do politiky Štefan Harabin se svou novou stranou, tak se vytváří možná spolupráce, řekl bych, ne dobrých stran. To nesmíme dovolit.“

„Určitě budu předsedou a lídrem kandidátky,“ řekl Kiska.

Informace o tom, že se Harabin chystá založit novou politickou stranu, údajně pocházejí z regionů. Tyto informace Kiska považuje za pravdivé.

Na Slovensku proběhla dvě kola prezidentských voleb, v nichž zvítězila Zuzana Čaputová. Ta nahradí na postu Andreje Kisku, který před volbami prohlásil, že se nebude ucházet o druhé funkční období.