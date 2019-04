Jak se změní zahraniční politika SR po nástupu Čaputové? O tom napovídá její vnímání Ruska

Předsedkyně strany Národ a spravodlivosť Anna Belousovová poskytla rozhovor portálu Hlavné správy. Promluvila v něm například o tom, kam se bude ubírat slovenská zahraniční politika po nástupu Zuzany Čaputové či o šancích nové politické strany dosluhujícího prezidenta Andreje Kisky. „Představa Čaputová prezidentkou a Kiska premiérem by měla působit mobilizačně na občany, kteří nechtějí vidět, jak se naše vlast mění na nárazníkovou zónu s vojenskými základnami NATO mezi EU a Ruskem," prohlásila.

Politička se vyjádřila k výsledkům prezidentských voleb, které podle ní jsou výrazem doslova zoufalství slovenských voličů.

„Čaputovou podle mě volili lidé, kteří vědí, co, nebo koho nechtějí, ale docela dobře nevědí, co chtějí. Volili vlastně osobu, o níž skoro nic nevěděli, kromě příběhu se skládkou a frází o boji s nějakým zlem. Skoro pohádkové pojetí PR kampaně,“ uvedla.

Z hlediska Belousovové byla Zuzana Čaputová ještě od nominace na cenu Hilary Clintonová v roce 2012 připravována na voliče, který je zklamaný, až zoufalý, chce změnu, chce někoho nového. Takový volič je však velmi snadno „nachytateľný", dodala.

Jak uvádí politička, zvolení Čaputové nepovede k výrazně změně slovenské politiky, ale může zesílit polarizaci společnosti.

„Těžko mluvit o změně. Vždyť sám prezident Kiska se jasně vyjádřil po volbách, že: „Zvítězili jsme!“ Tato jeho věta ve mně vzbuzuje obavy o další vývoj na Slovensku. Kdo jsou to ti ‚my’?! A kdo jsou pro ně ti ‚ostatní‘?!“ řekla.

O orientaci zahraniční politiky Slovenska po nástupu Čaputové podle Belousovové svědčí její vyjádření o tom, jak vnímá Rusko a jeho prezidenta.

„‚Politiku Vladimira Putina považuji za hrozbu nejen pro Slovensko, ale i pro celou Evropu. Vnímám snahu o podkopání stability, demokracie a jednoty Evropské unie - ať už financováním extremistických stran, podporou konspiračních médií nebo nepřátelskými zpravodajskými operacemi. To považuji za vážné ohrožení ukotvení Slovenska v západním civilizačním prostoru. Samozřejmě to neznamená nic negativního vůči Rusku jako zemi, která dala světu mnoho cenného, například v umění apod.‘ Jsou to velmi vážné, ničím nepodložené obvinění na adresu jedné ze světových mocností," cituje Čaputovou politička.

Podle předsedkyně strany Národ a spravodlivosť, vyjádření Čaputové o přihlášení se k humanistickým hodnotám je jasným signálem, kam se bude ubírat slovenská zahraniční politika.

Na závěr se Belousovová také pozastavila nad novou politickou stranou dosluhujícího prezidenta Andreje Kisky a jejími vyhlídkami dostat se do parlamentu.

„Šance určitě má, ale nemyslím si, že se naplní premiérské ambice Kisky. Vždyť už jen představa, že prezidentkou je Čaputová a premiérem Kiska by měla působit silně mobilizace na ty občany Slovenska, kteří nechtějí vidět, jak se naše vlast mění na nárazníkovou zónu s vojenskými základnami NATO mezi EU a Ruskem a jak se v rámci falešného humanismu stáváme hostiteli migrantů ze zemí, které drancuje a rozvrací tzv. vyspělý západ,“ uzavřela celou věc politička.