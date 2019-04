Čarnogurský přirovnal smlouvu Slovenska s USA ke smlouvě s nacistickým Německem

Čarnogurský portálu prozradil, že si myslí, že dočasně pobývající vojsk již bylo na Slovensku dost. Odkázal také na Deník N, který sice píše, že už jde o překonaný prvotní návrh, ale dodal, že v tom podstatném ho Američané určitě nechtějí změnit.

„Porovnejme tento návrh s „Ochrannou smlouvou“, kterou uzavřel Slovenský stát s nacistickým Německem. Smlouvu podepsal dne 18. března 1939, tedy čtyři dny po svém vzniku. V článku 2 Smlouvy se píše, že má německá armáda v pásmu po východní okraj Malých Karpat, Bílých Karpat a Javorníků právo zřizovat vojenské objekty a držet je obsazené silou, kterou pokládá za nezbytnou. Mimochodem, do tohoto pásma spadá letiště Kuchyňa, které je nyní pro Američany zajímavé. Slovenská vláda se zavázala, aby pro takové stavby poskytla zem a půdu. Němečtí vojáci a německé dodávky měli právo na bezcelní vybavení. Ve vymezené oblasti vykonávala vojenská výsostná práva německá armáda a Němci, kteří tam působili, podléhali německému soudnictví,“ srovnal věc Čarnogurský.

Bývalý politik poukazuje také na to, že podle článku 1 návrhu smlouvy jsou doplněny podmínky stanovené v jiných dokumentech NATO pro přítomnost Ozbrojených sil USA na území Slovenské republiky. Podle něj je to tedy totéž jako smlouva s Německem, jen s tím rozdílem, že na větším území.

© AFP 2019 / Vladimir Simicek SR by se USA hodila jako základna, tvrdí Čarnogurský k návštěvě šéfa NATO v Košicích

Zmiňuje také článek 3, podle kterého by Slovensko ztratilo jakoukoliv pravomoc nad svým územím. Američané by totiž na Slovensku mohli skladovat i jaderné zbraně , stejně jako by je mohli i používat – tedy střílet z tohoto území na Rusko . V článku je zmínka i o pohotovostních operacích, pod kterými si dle bývalého politika lze představit jakýkoliv pohyb americké armády po Slovensku (i jiných zemích).

Slovenský expremiér také zdůrazňuje, že dle návrhu smlouvy by Američané na Slovensku mohli zřídit vojenskou policii a nasadit ji v obcích sousedících s americkými vojenskými objekty. Zajímavé dle něj je i to, že by se na americké vojáky, jejich rodinné příslušníky a zaměstnance americké armády nevztahovaly slovenské předpisy o občanskoprávní odpovědnosti za škodu.

Další články pak dle Čarnogurského hovoří o tom, že Slovenská republika nese primární odpovědnost za bezpečnost Američanů a užívaných objektů či o tom, že Američané a jejich rodinní příslušníci budou mít volný (bezvízový) vstup na území Slovenska. Stejně tak by vojáci USA a jejich rodinní příslušníci neměli na Slovensku platit žádné daně, a i materiál nakoupený pro armádu USA je osvobozen od všech daní.

„Je tedy jasné, že smlouva více omezuje svrchovanost Slovenska než Ochranná smlouva s nacistickým Německem. Vztahuje se také na větší území, na celé Slovensko. Pokud ji Slovensko podepíše, nepochybně se stane cílem ruských raket. Pokud ji Slovensko podepíše, Američanů nás zbaví jen násilí, jehož obětí se staneme i my. Ale ti, kteří ji podepíší, ponesou odpovědnost jako ti, kteří podepsali v březnu roku 1939 Ochrannou smlouvu,“ uzavřel věc Čarnogurský.