Pellegrini objevil novou povinnost. Vyzval k boji s euroskeptiky!

Pellegrini začal svůj příspěvek na portálu slovy, že měl na konci týdne možnost zúčastnit se dvou mezinárodních akcí, které pro něj měly jistou politickou symboliku. Bruselské jednání dle něj totiž jasně ukázalo dobrou vůli EU pomoci Velké Británii, aby se dostala ze slepé uličky, v níž uvízla po referendu.

„Poslední říjnový vytváří dostatečný časový prostor na to, aby se britské politické elity vyrovnaly s tématem, které jim připravili domácí populisté. Samozřejmě, za podmínky, že zorganizují volby do Evropského parlamentu a během jejich členství v EU nebudou přijímat iniciativy, které by paralyzovaly naše rozhodování. Průběh jednání odhalil již jistou únavu z tohoto tématu na obou stranách, ale stále při životě udržujeme šanci, aby odchod Británie ze společenství měl co nejmenší negativní dopady na život občanů,“ píše premiér Slovenska.

Dodal, že když viděl premiérku Mayovou , jak se doslova pere s tímto nelehkým dědictvím nezodpovědné politiky, uvědomil si, jaká rizika pro každou zemi plynou z toho, když se k moci dostanou populisté s nejasnou představou o dalším směřování země.

„Británie neví, na čem je, dávají se obrovské finanční prostředky do státní správy, aby byla připravena na jakýkoliv scénář, a to jen proto, že zvítězily emoce nad zodpovědností,“ myslí si Pellegrini.

V souvislosti s tím tak vyzval k jakémusi boji s euroskeptiky. Podle slovenského premiéra je to totiž doslova povinnost.

„Proto je v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu naší povinností doslova se poprat o vítězství s euroskeptiky, jejichž vize budoucí Evropy jsou podobné těm, co dnes pozorujeme v Británii. Evropa potřebuje diskutovat o své budoucnosti – kam se posuneme, jak zlepšíme kvalitu života, svou bezpečnost, a ne (hovořit, pozn. red.) jen o problémech minulosti způsobených jedním referendem. Evropské volby budou i o našem rozhodnutí, zda toto století bude evropským, americkým nebo čínským,“ hlásá Pellegrini.

© AP Photo / Petr David Josek Pellegrini řekl, v čem by měla jít EU vstříc Slovensku

Dále pak zmínil atmosféru, která vládla na setkání v Dubrovníku , kterého se účastnilo šestnáct evropských zemí spolu s Čínou . Zde se dle premiéra jednalo o ekonomické budoucnosti a o možnostech dostat se na obří čínský trh, který má obrovský potenciál pro slovenské firmy.

Závěrem pak Pellegrini dodal, že dnes je svět v obrovském pohybu a povinností všech je reagovat na měnící se prostředí. Tím však nemyslel jen zahraničí, ale i domovskou krajinu.

„Před koalicí stojí celá řada otázek, jak připravit efektivní sociální opatření tak, abychom neohrozili naši budoucnost v případě zpomalení světové ekonomiky. Jako zastupující ministr financí jsem připraven o tom aktivně diskutovat s partnery, a to v duchu odpovědné sociální politiky, která je připravena čelit i případným špatným ekonomickým časům. To je základní imperativ, který v těchto dnech ovlivňuje moje rozhodování o budoucnosti naší země,“ napsal na portálu závěrem.