Skandál ve slovenském sportu! Krásné plavkyni nedovolí reprezentovat SR. Důvod vás šokuje

Jedné z nejtalentovanějších závodnic v synchronizovaném plavání, které Slovensko má, je jen pouhých 17 let. Viktória Reichová je akvabelou a nejlépe za ni hovoří její výsledky. Je několikanásobnou mistryní Slovenska a pokud to jde, sbírá úspěchy i v zahraničí. Přesto jí však Slovenská plavecká federace (SPF) nedovolí reprezentovat rodnou zemi. Proč?

Na portálu Zoznam.sk se uvádí, že se tímto problémem zabýval i Slovenský olympijský a sportovní výbor či dětský ombudsman. To však názor dané federace nezměnilo. Mladá a talentová krásna tak téměř 3 roky plave nejen v bazénu, ale také v „bahně sportovní byrokracie“ a nefunkčních vztahů v rámci plavecké federace. A bohužel není sama.

Případem nadané plavkyně se již brzy bude zabývat nejvyšší sportovní instance, kterou je Mezinárodní sportovní soud (Court of Arbitration for Sport, CAS), která sídlí v švýcarském Lausanne. A co vlastně jde?

Uvádí se, že Viktória Reichová trénuje už od svých čtyř let. Za třináctiletou kariéru získala několik titulů mistryně SR. Její účinkování se však začalo přibližně před třemi lety měnit, když byl bez jasných důvodů vyřazena z týmové sestavy. Následně byl dívce odebrán i status reprezentantky. V patnácti letech bylo proti její osobě zahájeno disciplinární řízení s absurdním odůvodněním – „trénuje víc, než by měla“.

Dále byl zpochybněn zdravotní stav mladé plavkyně, a to bez ohledu na lékařskou zprávu od sportovního lékaře, která prokazovala opak. Následně jí bylo zakázáno trénovat. Disciplinární komise rozhodla veřejně, že mladou plavkyni pokárá. Podle matky mladé sportovkyně měla její dcera dostat důtku „za to, že plnila příkaz svého trenéra a trénovala vylepšenou sestavu sóla, se kterou dosáhla výborného umístění v zahraničí“.

Rodiče to nenechali jen tak

Rodiče dívky se postupně obrátili na mediátora, dětskou ombudsmanku, na Slovenský olympijský výbor či na advokátní kancelář. Daná kancelář dříve zastupovala i sestry Fialkovy v jejich boji se Slovenským svazem biatlonu . Ten sestrám v roce 2018 zakázal start na soutěžích spojených s reprezentací Slovenské republiky. Dívky nakonec uspěly a mohly reprezentovat svou zemi.

Advokát Viktorie Peter Haňdiak celou věc okomentoval následovně:

„Jsme svědky toho, že sportovní svaz zakázal své nejvýkonnější mladé sportovkyni reprezentovat svou zemi a v rámci všech zákonných mechanismů se nepodařilo najít způsob, aby byl v oblasti státní sportovní reprezentace naplněn veřejný zájem deklarovaný zákonem o sportu, přenesený na občanské sdružení, sportovní svaz.“

Olympijský výbor stojí za mladou plavkyní

Reichovi však mají silné eso v rukávu. Podporu jim vyjádřil totiž i prezident Slovenského olympijského a sportovního výboru Anton Siekel. Ten vyjádřil velké znepokojení danou situací.

„Je mi strašně líto, že sportovkyně, která chce reprezentovat naši zemi a má na to výsledky, se musí tak dlouhou dobu potýkat s administrativními a byrokratickým důvody a nemůže reprezentovat. Podporuji její snahu a situace mě mrzí o to víc, že vidím její upřímnou snahu sportovat. Jakýkoliv jiný důvod, který obhajují funkcionáři SPFm je pro mě těžko pochopitelný. Vážím si, že Viktória ve svém citlivém věku bojuje o svou příležitost uspět,“ uzavřel věc Siekel.