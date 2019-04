Média: Čaputové nevyhovovala ochranka. Může za to Kaliňák

Slovenský deník Pravda uvedl, že budoucí prezidentka Zuzana Čaputová už po několika dnech využívání státní ochranky požádala o změny v týmu její ochranky. Ministerstvo vnitra SR ani tým Zuzany Čaputové se ke změně z bezpečnostních důvodů nevyjádřily.

„Jelikož jde o otázku bezpečnosti, nebudeme se k tomuto tématu vyjadřovat,“ uvedl mluvčí Čaputové Martin Burgr.

Sama Čaputová měla argumentovat, že mezi členy ochranky měli být lidé, kteří mají blízko bývalému ministrovi vnitra Róbertu Kaliňákovi.

© Sputnik / Aleksei Vitvitskiy Je rozplývání nad Čaputovou konec? Podpořila Babiše, čímž pobouřila pražskou kavárnu

Kaliňák na toto obvinění zareagoval a považuje ho za směšné a Čaputovou obvinil, že nehledě na své projevy o spojování národa lidi naopak rozděluje podle toho, kde pracovali.

„Považuji to za velmi směšné a trapné zároveň, protože na ministerstvu vnitra pracovalo 50 tisíc lidí a teď takhle mohou označit každého, protože jsem byl deset let ministrem. Paní Čaputová říkala, že chce spojovat, ale první co dělá, je, že rozděluje lidi podle toho, kde pracovali. Ani nevím, kdo u ní slouží, tým chlapců neznám. Jsou to profesionálové, kteří neslouží podle toho, která politická strana tam je,“ okomentoval situaci Róbert Kaliňák.

Zuzana Čaputová ve druhém kole prezidentských voleb získala přes 58 procent hlasů a porazila tak místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče. Do prezidentského křesla se Čaputová posadí po 15. červnu, kdy končí mandát současného prezidenta Andreje Kisky. 15. června také proběhne inaugurace nové prezidentky.