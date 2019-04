Byla to bleskovka. Kráska ruského původu pustila herce Maroše Kramára k vodě

Portál poukazuje na to, že o problémech v manželství slovenského herce a právničky ruského původu se spekulovalo již dlouho. První informace o nesnázích páru se na veřejnost dostaly na konci roku 2017. I to se manželům nakonec podařilo ustát. Netrvalo to však dlouho a následoval rozvod. Ten herec přiznal až nyní. Přitom je prý se svou bývalou ženou již několik týdnů oficiálně rozvedený.

„Nic netrvá věčně. S manželkou jsme se domluvili a já dostal k šedesátce svobodu. Život jde dál. Jsme šťastní, že máme tři zdravé, úžasné a inteligentní děti. Domluvili jsme se, že si budeme vzájemně pomáhat,“ vyjádřil se ke konci manželství Kramár.

Již dříve herec přiznal, že je doma málo a že jejich děti vychovává spíše manželka. „Jsem spíš takový hodinový táta,“ připustil tehdy.

Zajímavé na celé věci je i to, že Kramárovu maminku o rozvodu informovala (nyní už) exmanželka Nataša.

„Nataša byla za mnou před dvěma dny a oznámila mi to. Maroš mě v den rozvodu pozval na oběd, kde mi oznámil, že maminko, už máme po rozvodě. Byla s námi i vnoučata, proto jsme se o tom víc před nimi nebavili,“ uvedla maminka herce Tatiana Kramárová. „Vidíte, 20 roků byli spolu a za 20 minut je rozvedli. Byla to bleskovka,“ dodala.

Herec v minulosti prohlásil, že nemají předmanželskou smlouvu.

„Moje žena ale říká, že se nemusím bát, kdybych chtěl někam odejít, že mi trenky nechá,“ vtipkoval tehdy Kramár.

Ke sňatku slavného páru došlo v roce 1999 v Lisabonu, kde jim obřad odsvědčila moderátorka Zuzana Belohorcová a herec Jozef Vajda. Kramár závěrem uvedl, že je své ženě vděčný za krásné chvíle, které spolu prožili.