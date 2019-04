Požadavky Číny po vepřovém extrémně vzrostl. Slovensko však muselo vývoz odmítnout

Kvůli africkému moru Čína zničila část svých chovů a nyní chce dovážet vepřové z Evropy. Slovensko je jednou z mála zemí, která nemůže vyvážet maso do Číny, i kdyby chtělo.

Slovensko je závislé na dovoz téměř dvou třetin z celkové spotřeby vepřového, upozornil předseda Svazu chovatelů prasat (ZCHO) na Slovensku Andrej Imrich.

„Slovenská republika vyprodukuje maximálně 40 % spotřeby vepřového masa,“ řekl Imrich. Podle předsedy export masa do Číny v současné době není možný. Důvodem je, že SR nemá podepsanou certifikační dohodu, která by umožnila vyvážet jakékoli maso do nejlidnatější země světa a také není dostatek produkce na případný nárůst výroby.

Na začátku dubna portál Trend.sk informoval, že růst cen vepřového masa na burze překonal rekordy kvůli masové likvidaci chovů v Číně. Země se následně obrátila na EU.

Ústřední ředitel Státní veterinární a potravinové správy SR Jozef Bíreš informoval o tom, že Slovensko už s Čínou připravuje dohodu, která by vývoz masa umožňovala.

„Máme rozjetý proces (vývozu) masa a masných výrobků. Dohodli jsme termín technického auditu, na kterém si čínská strana chce zkontrolovat provoz,“ řekl Bíreš v pátek 12. dubna po podpisu podobné dohody o vývozu mléka a mléčných výrobků. Slovensku by podle něj dohoda a následná certifikace provozu na vývoz do Číny pomohla.

Podle Imricha však ani zvýšené ceny vepřového masa v posledních týdnech nezaručí výrazné rozšíření chovu. Slovensko ročně vyprodukuje okolo 90 000 tun vepřového masa v živé váze, ale potřebuje 220 000 až 230 000 tun. „Vyzýval jsem chovatele, aby zvyšovali stavy prasnic,“ řekl Imrich.

Zvýšení ceny dostane chovatele do černých čísel, o kolik by se mohly stavy v budoucnu zvýšit ale Imrich netroufl říci. „Některé objekty se zlikvidovaly, technologie zrezavěly, a nyní by bylo třeba znovu investovat, aby se rozproudil chov prasat na Slovensku,“ dodal předseda svazu. V minulosti byly právě prasata jednou z nosných komodit slovenského zemědělství.