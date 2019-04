LGBT se dostává do slovenských škol. Děti se převléknou za opačné pohlaví

Holka nebo kluk? Další akce LGBT komunity by se měla tento týden odehrát na bratislavském gymnáziu. Žáci se v rámci mezinárodní akce menšiny musejí převléknout za opačné pohlaví.

Gymnázium o události informovalo na svých sociálních sítích na Facebooku a Instagramu. V textu se uvádí, že bratislavské Gymnázium Jura Hronca se k další čtvrteční akci dne 25. dubna zapojí do mezinárodní komunity LGBT a provede vlastní akci s názvem Gender-Swap Day (nebo též Gender Bender Day či Opposite Sex/Gender), v jejíž rámci se mají děti ve škole převléknout za opačné pohlaví.

„Kámoši, už tento čtvrtek proběhne nejzajímavější tematický čtvrtek! Máte za úkol se obléci jako opačné pohlaví, stačí, i když se převléknete rovnou ve škole! Těšíme se na odvážlivce a doufáme, že se Vás zapojí co nejvíce! Fotky posílejte na náš IG. Vaše ŽŠR,“ napsalo gymnázium na své stránce na Instagramu.

Uvedená výzva byla zveřejněna na Instargramu a Facebooku gymnázia. To ale své příspěvky stáhlo a přidalo nový, že důvody vysvětlí ve večerním příspěvku. Zpravodajskému portálu Hlavné správy se však podařilo zachytit instagramovou pozvánku na Gender-Swap Day, který screenshot zveřejnil.

© Foto: Instagram/Instagjh Akce Gender Swap Day na bratislavském Gymnáziu Jura Hronca

Mnozí uživatelé se zvráceností vyjádřili nesouhlas s uvedenou akcí: „Nejsem zvyklý se vyjadřovat, ale jako žák GJH mám pocit, že potřebujete i takový feedback - event je masivní blbost, abych se pěkně vyjádřil. Toto už není o tom, jaká je škola inovativní a progresivní, toto je prostě miss (ne hit huh). Já si o tom v tichosti pomyslím své, ale škola je místem, které formuje a ovlivňuje mnoho mladých lidí a toto mi ve školním prostředí nepřijde jako vhodný fór, natož téma na čtvrtek z dílny ŽSR. Pokud ŽSR fakt docházejí nápady na tematické čtvrtky, tak rád pomůžu s návrhy. Ale toto je prostě masivní blbost. Rád bych slyšel, co by na to řeklo například vedení. Upřímně jsem zklamaný,“ uvádí jeden student školy svůj komentář.

Práva představitelů menšin LGBT na Slovensku podporuje i budoucí zvolená prezidentka země Zuzana Čaputová. V březnu politička navrhovala, aby párům stejného pohlaví bylo poskytnuto právo na adopci dětí. Zároveň podle průzkumů veřejného mínění je na Slovensku jedna z nejnižších úrovní podpory manželství stejného pohlaví v EU - méně než polovina – 47 % (pro srovnání v Dánsku toto číslo dosahuje 86 %, v České republice 65 %).