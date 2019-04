Lidl zaútočil na Billu. Došlo i na silná slova o polském mase

Portálu hnonline.sk poskytl komentář Martin Nagy, jednatel společnosti Lidl odpovědný za oblast nákupu a marketingu. Ten uvedl, že je „cílem“ tohoto bilancování ukázat zákazníkům, že diskont nedělají diskontem pouze marketingové slogany. Tvrdí, že produkty označují diskontními cenovkami mnozí, ale že na Slovensku působí pouze jeden celoplošný diskontní prodejce potravin. Diskontní nastavení se projevuje především v dlouhodobé snaze nabízet zákazníkům co nejvýhodnější ceny, uvedl.

„Někdo si možná myslí, že stačí vybrat pár produktů a ukázat nízkou cenu, ale pravdu ukáže pouze srovnání desítek výrobků. „Bilancování“ objektivně potvrdilo, že bez ohledu na to, zda jde o vlastní značky, nebo značkové výrobky, výhodněji než v Bille nakoupí zákazníci v Lidlu,“ tvrdí Nagy.

Martin Nagy dále uvedl, že je reakce společnosti Billa překvapila, protože na komunikaci Lidlu zareagovala všeobecným zneužitím masových produktů z jedné země.

„Ne naše kampaň, ale reakce Billy je porušením pravidel srovnávací reklamy. Billa se totiž snaží vyvolat u zákazníků dojem nižší kvality masových výrobků z Polska ve srovnání se slovenskými výrobky. Je to zároveň zavádějící, jelikož do Lidlu dodávají kuřecí maso jak polští, tak slovenští dodavatelé. My bychom si v žádném případě nedovolili znevažovat původ výrobků, a proto jsme naši reakci nepostavili na zpochybnění kvality rumunského kuřecího masa, které Billa prodává společně s tím slovenským,“ řekl k věci.

Jednatel společnosti dále dodal, že je na slovenském trhu boj o zákazníka intenzivní. To dle něj z pohledu zákazníka dobře, protože profituje z výhodnějších cen.

„Nechápu, proč Billa reaguje na objektivní fakta skrýváním se za výmluvy jako je země původu či údajně rozdílná kvalita. Proto jsme se rozhodli pokračovat v rámci bilancování i se značkovými produkty. Při těch je nezpochybnitelné stejné složení, dodavatel i země původu. I u těchto produktů se ukázalo, že si za ně zákazník v Bille výrazně připlatí. Například Pepsi je v Lidlu levnější o 30 %, Monte o 15 % a Jacobs Velvet o 13 %,“ uzavřel věc Nagy.

Celá kampaň bilancování je dle zástupců Lidlu reakcí na kampaně společnosti Billa, která v reklamách porovnává produkty svých značek s produkty konkurence. Ta sice konkurenční řetězce nejmenovala, ale z reklamy je zřejmé, že se jedná o Lidl a Kaufland. Lidl přitom zdůrazňuje, že cílem nebylo zaútočit na společnost Billa.

Mluvčí Billy Kvetoslava Kirchnerová celou věc již dříve okomentovala následovně:

„Kampaň Lidlu považujeme na základě dostupných informací za zavádějící reklamu, a proto zvažujeme další kroky. Připravili jsme vlastní kampaň (tiskoviny, letáky, sociální sítě, PR kampaň), v níž se ptáme zákazníků: Levný za každou cenu? Je polský původ masa za nízké ceny opravdu tou správnou volbou?“