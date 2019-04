Marček: Na Slovensku nebudou jaderné zbraně USA? Budou tedy jiné. Nám jde o to, aby u nás nebyly žádné americké základny

Marček prohlásil, že jeho výrok o možnosti rozmístění jaderných zbraní na Slovensku vzhledem k ukončení platnosti smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu je pouze jeho domněnkou, ale z jeho hlediska velice realistickou.

„Američané mají požadavky, aby na vojenských letištích na Sliači a u Malackách mohly být postaveny skladové prostory na munici. Chtějí tam rovněž byty pro vojáky a rodiny. Tak je dost pravděpodobné, že to budou vojenské základny,“ uvedl Marček.

„Má být postaveno pět velkých skladů. Vzhledem k tomu, že jsou na letišti, tak je pravděpodobné, že tam budou rakety do letadel, nikoliv do tanků. Můžeme s jistotou předpokládat, že mezi nimi mohou být rakety s jadernými hlavicemi. To je domněnka, ale podle mě dost reálná,“ dodal.

Marček uvedl, že slovenské ministerstvo zahraničí a ministerstvo obrany, které připravují smlouvu o obranné spolupráci s USA, ji odmítly ukázat poslancům. „Z toho usuzujeme, že tam bude něco, co chtějí utajit a co schovávají. Proto mám silný pocit, že v těchto skladech budou uskladňovány rakety do letadel, které mohou nosit i jaderné hlavice,“ vysvětlil svůj názor.

Poslanec také okomentoval dnešní prohlášení zástupce ruského ministerstva zahraničí Alexandra Gruška, který vyloučil možnost rozmístění jaderných zbraní USA na Slovensku. Podle zakládajícího aktu Rusko-NATO se aliance totiž zavázala, že nebude rozmisťovat jaderné zbraně za hranicemi těch zemí, kde nebyly umístěny, a vytvářet infrastrukturu.

„Pokud má zástupce názor, že smlouva by neměla být porušena, tak je dost možné, že porušena nebude. Že tam budou jiné zbraně, jiné rakety, bez jaderných hlavic. Ale to je jedno. Nám jde v první řadě o to, aby na našem území nebyly žádné vojenské americké základny. My jsme členy NATO, ale nechceme, aby na našem území byly rozmístěny vojenské základny NATO, navíc ty americké. Proč bychom to měli dovolit, jak to udělali Poláci?“ prohlásil.

Podle Marčeka základny mohou být použity jako startovací plocha na start stíhacích letounů v případě konfliktu NATO s Ruskem a nalétávat na ruské území. „To ani já, ani myslím slovenský národ nechce. Žádná válka, žádné vojenské základny,“ uzavřel celou věc poslanec.

Mezi Slovenskem a Spojenými státy probíhají jednání o podepsání nové dvoustranné dohody o spolupráci v obranné sféře, podle které by mohla republika dostat od USA peníze na rekonstrukci vojenských letišť v Kuchyni a na Sliači. Ministerstvo obrany však dohodu odmítlo. Později se dozvědělo, že Ministerstvo zahraničí Slovenska je nespokojeno s takovým rozhodnutím. Podle předsedy SNS a Národní rady Slovenska Andreje Danka nešlo o peníze, ale hlavně o rozmístění amerických jednotek na území státu. Jednání o smlouvě zatím pokračují.

