Poslanec Sulík vyjmenoval hlavní nedostatky EU

Na portálu se uvádí, že Sulík rovněž prohlásil, že je Evropská unie skvělým projektem. Proto je tedy v zájmu všech, aby dobře fungovala.

© AFP 2019 / Radek Mica NE EU a migraci! Ortel, Le Penová a Wilders: koho ještě můžete vidět na akci Okamury na Václavském náměstí

Dodal také, že stejně jako každý zaběhnutý stroj, i Evropská unie potřebuje jednou za čas „naolejovat“, přehodnotit procesy nebo rovnou provést takzvanou generálku.

„SaS jako jediná strana představila komplexní reformu Evropské unie. Odvážný plán, který je však promyšlený a chválený odborníky,“ napsal na svém Facebooku Sulík s tím, že kandidáti na posty europoslanců za SaS jsou dle něj zárukou toho, že budou v Bruselu plán liberální strany prosazovat. „Máte mé čestné sulíkovské,“ uvedl.

Předseda opoziční strany však zpozoroval tři základní problémy v EU. Jako základní nedostatek vidí to, že EU nedodržuje svá vlastní pravidla. „To bylo patrné v případě Řecka či v případě migrační krize,“ vysvětlil svůj pohled na věc.

„Evropská unie používá dvojí metr na členské země. Například Francie pravidla o deficitu dodržovat nemusí, ale Itálie ano?“ argumentuje dále Sulík.

Za třetí zásadní problém politik označil, že se unie míchá do věcí, do kterých ji nic není. „Evropská unie řeší věci, které by řešit nemusela, které by si členské státy mohly řešit samy, například ochranu spotřebitele,“ dodal závěrem.