Ministryně školství SR šokovala internet. Odmítá povinnou angličtinu, jako to bylo s ruštinou

„Neboť co nápad, to kravina.“ Šéfka slovenského resortu školství Martina Lubyová chce zrušit povinnou angličtinu na základních školách. Slováci se postavili proti.

Ministryně školství SR Martina Lubyová chce od příštího školního roku změnit výuku cizích jazyků, informovala o tom ve čtvrtek slovenská media. Základní školy země by měly získat možnost výběru, jaký jazyk budou učit od třetího ročníku - v současnosti se musí třeťáci povinně učit angličtinu. Lubyové takový systémy vyučování jazyků připomíná časy povinné ruštiny.

„Bylo to pak časem upraveno tak, že byla povinná jen angličtina, což nám evokuje časy, kdy někdy byla povinná ruština,“ řekla.

Ministryně vysvětlila, že chce, aby rodiče a školy měli na výběr a tak by se nemusely povinně všechny děti učit angličtinu jako první cizí jazyk. Předpokládá se, že by si žáci mohli vybrat i z němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny nebo ruštiny.

Reakce Slováků netrvala dlouho. V příspěvku portálu aktuality.sk na sociální sítě se uživatelé začali aktivně vyjadřovat k návrhu zrušení povinné angličtiny.

„Paní Lubyová by mohla okusit skutečný svět, neboť co nápad to kravina a tlachání z jejích úst. Angličtina je v dnešní době základ. Minimum, bez kterého dnes nezaměstnají nikoho,“ píše jeden z diskutujících.

Někteří kritizují nápad Martiny Lubyové a nekulturně se vyjadřují v komentářích, kdy navíc zdůrazňují její politickou příslušnost ke Slovenské národní straně (SNS).

Většina Slováků poukazují na angličtinu jako nezbytnou část současného života.

„Němec a Francouz - píší anglicky, to znamená pro všechny - angličtina je světový jazyk, který bychom měli ovládat,“ vysvětluje studentka slovenské školy.

„A pak budeme dětem platit soukromé doučovaní. Co by měli přitom naučit ve škole,“ míní maminka z Topolčan.

Povinnou výuku anglického jazyka na Slovensku zavedla vláda Ivety Radičové s účinností od září 2011. Změna se nesetkala s odporem, protože drtivá většina rodičů přihlašovala děti i tak právě na angličtinu. Rok před zrušením možnosti výběru si tento jazyk vybralo na prvním stupni 94 procent žáků základních škol.