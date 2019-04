Nová královna krásy: Kdo je Miss Slovensko 2019 a co získala za své vítězství?

„Moc se těším, těším se na to, co mě čeká. Bude to velmi zajímavé,“ řekla vítězka, která si převzala i titul Miss Gosh.

Největší výzvou pro novou královnu krásy bude podle jejích slov příprava na Miss World a zároveň má v plánu věnovat se i vlastní charitativní činnosti.

„Taková světová soutěž vyžaduje perfektní připravenost ve všem. A zároveň se chci věnovat charitě. Mám velmi blízko k malým dětem, takže bych si uměla představit pomoc dětem v dětských domovech, motivovat je, učit je jazyky, to je podle mě velmi důležité,“ uvedla Kurtulíková.

Vítězka soutěže Miss Slovensko získala celkem 25 cen. K těm hlavním patří nový Hyundai i30 Fastback, exkluzivní dovolená v Ománu od CK Hydrotour, 3. pokojový byt na jeden rok v novostavbě Green Village, roční flexibilní pojištění od pojišťovny NOVIS a honorovaná smlouva a letenka na světovou soutěž Miss World 2019 od LGM Production.

Co víme o nejkrásnější Slovence?

Jak se uvádí na hlavni stránce soutěže, 24. letá Frederika pochází s Bratislavy. Zajímavostí je, že Kurtulíková svou přihlášku do soutěže Miss Slovensko poslala jako první, doslova pár hodin po otevření online přihlášek.

Od 17 let se aktivně věnuje modelingu, má ráda sport i umění. Během talentové disciplíny v rámci galavečera Miss Slovensko 2019 předvedla hru na klavír. Plynule mluví anglicky, ale domluvila by se i španělsky či francouzsky.

