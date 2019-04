Kuffa: EU ztrácí respekt uvnitř i navenek. Přes směrnice nám přímo nařizuje zlo

Politická strana Křesťanská demokracie - Život a prosperita (KDŽP) se chce v Evropském parlamentu (EP) věnovat především oblastem byrokracie, regulace života lidí i suverenitě národů v otázkách kultury a etiky. V rozhovoru pro TASR to uvedl lídr strany Štefan Kuffa.

„Pokud EU přináší mír, prosperitu a volný pohyb, tak pozitiva z toho cítí Slovensko. Negativa jsou, pokud EU prosazuje regulace, které ztěžují podnikání, běžný život, a dekadentní ideologie v rozporu s vůlí národů,“ domnívá se politik.

Vyjmenoval také změny, kterých by chtěl dosáhnout v rámci EU

„V Evropském parlamentu je mnoho kvalitních právníků a ekonomů. To, co je třeba posílit, je hlas těch, kteří nechtějí EU rozbít, ale vrátit jí její původní význam. Chci, aby Evropa nebyla přebyrokratizovaná, nechtěla regulovat každou oblast života a nenarušovala suverenitu národů v otázkách kultury a etiky. V těchto oblastech bych se angažoval nejvíce,“ prohlásil.

Konkrétněji uvedl, ve kterých oblastech by mělo v rámci EU dojít ke změnám.

„EU ztrácí respekt dovnitř i navenek. EU nepotřebuje mít tři parlamenty, ale potřebuje silné hranice. Potřebuje co nejméně byrokratů a co nejméně regulací. EU se centralizuje v oblastech, které nejsou potřeba, a selhává tam, kde by měla jednat, jako ochrana vnějších hranic. Takže EU potřebuje reformu v akceschopnosti,“ myslí si.

Promluvil také o kompetencích a pravomocích EU.

„Nikdo neví, co to jádro Unie znamená. EU nejprve potřebuje ukázat, že existuje jako velmoc. Potřebuje ochránit hranice, mít silnou zahraniční politiku, společnou evropskou armádu. Následně EU nemůže na sebe přebírat kompetence národních států, které jsou v jejich výlučných pravomocích,“ řekl.

Domnívá se také, že politici v EU nevnímají požadavky lidu.

„Protože lidé nevnímají evropskou politiku jako něco, co se jejich dotýká. Je to důsledek přebyrokratizace EU. Politici v Bruselu se vzdálili lidem, prosazují politiky, kteří jsou v rozporu s vůlí lidu. Voliči rezignovali a nevidí smysl být aktivní. KDŽP během kampaně lidem vysvětluje, že EU umí sloužit k dobru, ale také ke zlu. Proto je třeba jít volit, protože přes směrnice nám toto zlo přímo nařizuje,“ uvedl.

Na závěr uvedl pozitiva, která EU přinesla.

„Největší pozitivum je mír, vzájemný obchod, svobodné cestování. Je špatné, pokud se prezentuje, že největším pozitivem jsou eurofondy. Ty se naopak staly zdrojem systémové korupce a EU nepomohly tak, jak se obecně prezentuje,“ uvedl na závěr.