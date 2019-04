Jak naplno využít technologický pokrok aneb v čem jsou Slováci evropskými lídry

O zajímavém moderním trendu informuje portál noviny.sk, který zároveň poznamenává, že na prsten je třeba ještě počkat, kdežto platba hodinkami už překročila hranice Česka, Rakouska a Slovenska.

© AFP 2019 / Yuri Dyachyshyn Přeshraniční toky: ukrajinští migranti provedli nejvíc peněžních transakcí z Polska

Při provádění 80 % transakcí na Slovensku se k terminálu přikládá karta nebo mobil bez zadávání PIN kódu.

„Slováci jsou špičkou Evropy. Jsou na špičce, co se týká bezkontaktních plateb. A to jim vlastně poskytuje základnu, aby všechny nové technologie a inovace byly testovány na Slovensku jako v jedné z prvních zemí,“ poznamenal Milan Laitl z Mastercard Europe.

Zdůrazňuje se, že Slovensko bylo testovací zemí při bezkontaktních platbách. Ke PayPass kartám se postupně přidaly mobily.

„Lidé jsou tu vstřícní k takovým věcem. Je to stále malý trh, to znamená, že když se něco nepodaří, neovlivní to tu bankovní skupinu jako celek,“ poznamenal analytik slovenského portálu Finanční hitparáda Pavel Škriniar.

Souběžně s rozšířením funkcí mobilů na nejnovější trendy přechází i náramkové hodinky. Měří tep, počítají kroky a už i komunikují s bankou.

„Spustím peněženku, hodinky si ode mě vyžádají přístupový kód. Vyžadují ho jednou za 24 hodin, nebo potom vždy, když je sundám z ruky,“ vysvětlil jeden z uživatelů tohoto trendu.

Rovněž se uvádí, že i přes technický pokrok z peněženek stále nemizí drobné mince a bankovky.

„Lidé nechtějí, aby o nich banky věděly, kde všude utrácejí své peníze. Ne každý obchodník je ochoten například přijímat karty,“ dodal Škriniar.