Zástupce SR po 13 letech znovu v Bílém domě. Trump od Pellegriniho dostane pálku a pozvánku k návštěvě Slovenska

„To je možná ta správná cesta a možná i něco, co vyhovuje i mně osobně – tedy jít rovnou k věci, popovídat si. A především využít tu možnost, protože mezi čtyřmi očima si můžete s prezidentem říci i jiné věci, než jen ty, které jsou vhodné i pro uši médií,“ míní premiér.

Uvádí se, že na programu pátečního jednání by dle Pellegriniho mělo být několik témat. V této souvislosti však dodal, že v poslední době velmi probíraná Dohoda o obranné spolupráci s USA nebude hlavním tématem jednání.

„Chceme se dotknout naší úzké spolupráce, hovořit nejen o našem členství v NATO, ale také si s ním chci velmi otevřeně promluvit o ekonomických vztazích Slovenska a Spojených států,“ uvedl s tím, že se bude jednat hlavně o ekonomické a obranné spolupráci.

Slovenský premiér se navíc domnívá, že si s americkým prezidentem jako lidé sednou. Dle jeho mínění je Trump pragmatik, což mu velmi vyhovuje. „Je to člověk, který jde přímo k věci a který nemá rád omáčky,“ prohlásil.

Pellegrini zároveň ocenil práci slovenské diplomacie. Uvedl totiž, že dostat pozvánku do Bílého domu není zcela běžnou věcí. „Návštěva Bílého domu je opravdu, i v rámci diplomacie a zahraničních vztahů, pro každou zemi top událostí,“ prohlásil premiér o návštěvě, před níž má „zdravý respekt“.

Nutno poznamenat, že tato zahraniční návštěva slovenského premiéra se připravovala velmi dlouho. Navíc jde o první takové setkání po 13 letech, kdy USA naposledy navštívil předseda vlády Mikuláš Dzurinda, a to v roce 2006. Stalo se tak na pozvání tehdejšího prezidenta Spojených států George Bushe. Do Bílého domu v roce 2013 zavítal i Robert Fico, ale jeho návštěva měla prý jiný formát.

A co Pellegrini Trumpovi daruje?

Dar bude tematický. Trumpův první trenér baseballu totiž pocházel ze Slovenska , a tak bude jedním z darů speciálně ručně vyrobená baseballová pálka. Ta bude mít barvy trikolory a bude na ní věnování.

„I první dámě vezeme opravdu krásný dárek – kroj ze středního Slovenska. Velmi mě však těší, že prezidentovi budeme moci předat jednu speciální a ručně vyrobenou baseballovou pálku jen pro tento účel v barvách trikolory. Ta je tedy v barvách Spojených států i Slovenska. Je na ní text, který mu bude navždy připomínat, že jeho první trenér baseballu byl Slovák, a také věnování předsedy vlády. Je to něco, co má na rozdíl od jiných standardních darů i konkrétní příběh, který je navázán na konkrétní osoby. To je, myslím si, dar, který má i po emoční stránce celkem vysokou hodnotu,“ zdůvodnil výběr dárku slovenský premiér.

Zda však Trump tento dar i prakticky využije, není zatím známo. Americký protokol je v tomto totiž dosti přísný. Uvádí se, že všechny dary, které se darují na úrovni prezidentů USA, se uchovávají v archivu a jsou v majetku Bílého domu.