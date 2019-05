Zase to Rusko: neziskovka promluvila o dezinformacích ve slovenských volbách

Portál iDNES cituje ze zprávy, kterou sepsaly analytičky Miroslava Sawiris a Katarína Klingová z organizace Globsec. V ní tvrdí, že dezinformační kampaň, jež se měla odehrát během prezidentských voleb na Slovensku, se snažila zdiskreditovat pozdější vítězku Zuzanou Čaputovou a favorizovala jejího soupeře Štefana Harabina. Ten byl nejčastěji zmiňovaným prezidentským kandidátem na dezinformačních stránkách.

„Cílem bylo nejen zdiskreditovat liberálnější prezidentské kandidáty, ale zároveň podkopat důvěru slovenských občanů v demokratické volby,“ došly k závěru analytičky.

© AP Photo / Petr David Josek Drahoš poděkoval šéfovi SPD Okamurovi za kompliment. Jak s tím souvisí Čaputová?

Nejhůře ze všech kandidátů byla vykreslována právě Čaputová. Podle zprávy nejčastějšími narativy byly „liberalismus jako hrozba podrývající stabilitu společnosti“, „zasahování do voleb ze strany externích aktérů se skrytým zájmem“ a že „standardní média nejsou důvěryhodná a manipulují veřejným míněním“.

Čaputová byla často vykreslována jako „neznámé děvče, které je produktem židovských PR agentur a vlivných dárců a neziskových organizací ze zahraničí, financovaných miliardářem Georgem Sorosem“. Objevily se i antisemitské články. Například Zem a vek uveřejnil její fotografii, na které byl digitálně upraven její nos stejně podobně jako na protižidovských plakátech v nacistickém Německu.

Hlavními dezinformačními portály měly být „Zem a vek“ nebo „Extraplus“, na které odkazovala i oficiální internetová stránka Harabina.

Analytičky rovněž upozornily, že se do této kampaně zapojil i český poslanec, předseda SPD Tomio Okamura, který Čaputovou označil za radikálnější političku, než je dosavadní prezident Andrej Kiska, jež reprezentuje všechno, co by tradiční slovenská společnost měla odmítnout.