Pellegrini zvažuje možnost nasazení amerických stíhaček v akci. Údržbu by mohli provádět v Trenčíne, tvrdí

Slovenský premiér Peter Pellegrini zvažuje možnost nasazení amerických stíhaček. Uvádí se také, že by jejich údržba mohla probíhat v Leteckých opravnách v Trenčíně. Podle informací to Pellegrini prohlásil po jednání s představiteli amerických firem. Informoval o tom portál hlavnespravy.sk.

Podle portálu na setkání společností, které působí na Slovensku, byli i zástupci společnosti Lockheed Martin. A právě tato firma vyrábí stíhačky F-16, které si Slovensko od USA objednalo. Kromě toho premiér uvedl, že Slovensko musí dokončit rozjeté projekty. O nových investicích v oblasti obrany však nejedná.

„Začínáme jednat s Leteckými opravnami Trenčín o tom, jak by mohla vypadat technická spolupráce ohledně údržby stíhaček. Část peněz, které jsme investovali do nákupu těchto strojů, bychom tak získali zpět. V Trenčíně by byl zajištěn servis a opravy stíhaček, což by bylo výhrou pro všechny zúčastněné,“ řekl premiér na jednání se zástupci společnosti Lockeed Martin a dalších amerických firem.

© REUTERS / Radovan Stoklasa Zástupce SR po 13 letech znovu v Bílém domě. Trump od Pellegriniho dostane pálku a pozvánku k návštěvě Slovenska

Slovensko si u Spojených států objednalo celkem 14 kusů amerických stíhaček F-16 Block 70/72. První stíhačky by měla země obdržet na přelomu roku 2022 a 2023. Nové letouny tak nahradí ruské stroje MiG. Nákup stíhaček vyjde Slovensko zhruba na 1,6 miliard eur. Na otázku, zda je možné, že bude Slovensko pokračovat v takových obchodech, Pellegrini odpověděl, že je Slovensko malá ekonomika a nejprve musí dokončit ty obchody, které má rozjednané.

Uvádí se však, že nejde jen o stíhačky, ale také o vrtulníky Black Hawk. Slovensko si jich zatím objednalo devět, přičemž k dispozici má už celkem čtyři stroje. Poslední dva kusy dorazily již v roce 2018. Nové vrtulníky vyšly stát na zhruba 260 milionů.

„Ještě budeme pracovat na jejich vyzbrojení, aby to nebyly jen vrtulníky určené k transportu, ale aby dokázaly samy sebe bránit, případně, aby byly nasazeny do nějaké akce,“ dodal k věci premiér.

Se zástupci amerických společností, které působí na Slovensku, se Pellegrini sešel během své cesty do USA. V pátek v 19.35 hod SEČ ho přijme americký prezident Donald Trump v Bílém domě. Tématem jejich společného jednání budou otázky obrany, obchodu, ale také energetická bezpečnost.