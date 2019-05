Kněz Kuffa: Za komunismu bylo všechno zakázané, a proto padl. Za liberalismu je všechno povoleno, a proto také padne

Slovenský římskokatolický kněz Marian Kuffa ve videu na kanálu s názvem Misie filmom dne 1. května uvedl, že jsme se poměrně nedávno dostali z jednoho komunistického tunelu a už pomalu směřujeme do dalšího – liberalistického. Tyto politické směry kněz nazývá tunely i proto, že jde „o pokusy uniknout před Boží autoritou“.

„Já to nazývám tunelem – uniknout v pýše a v hlouposti před autoritou, tak jako my. Syn můj, můžeš uprchnout před milosrdenstvím, protože Bůh je láska, tvůj Bůh, a respektuje tvou svobodu. Nemůžeš ale utéci před jeho spravedlností, neboť je absolutní moudrostí,“ řekl kněz.

Marián Kuffa také upozornil na to, že během komunismu jsme „na plný plyn“ směřovali do tunelu a teprve nedávno jsme z něj dostali. V souvislosti s komunismem přitom hovoří o vzniku totality. „Nyní je lidstvo na plný plyn nasměrováno do liberálního tunelu, v němž se rodí terorismus,“ uvedl. Terorismus v tomto slova smyslu pak charakterizuje jako „rozkvetlý egoismus“, který je zaléván a hnojen svévolí. „A svévole je sebevražedným omylem liberalismu,“ dodal.

Jak již v minulosti uvedl, i v tomto videu připomněl, že komunismus vnímá jako tmu, zatímco liberalismus je spíše mlhou. Komunismus je kromě toho dle něj spojen s jakousi „uniformitou“, zatímco liberalismus s nahotou.

„Komunismus je železná opona, žádné východisko. Liberalismus – prales, milion východisek a každá cesta je ta pravá. To je v podstatě to samé jako ta železná opona,“ komentuje věc kněz.

V souvislosti se sebevražednými sklony liberalismu Kuffa dodal, že za komunismu bylo všechno, včetně toho dobrého, zakázáno, a proto tento režim padl.

„Za liberalismu všechno dovolují a dovolují i to špatné, a proto padne také,“ myslí si.

„Liberalismus se nejprve jen rozvíjel a už se sám vraždí tím, že dovoluje zlo. Dobro a zlo nemají mít stejná práva. Zlo má jedinou možnost, a to zmizet. V liberalismu, pokud chcete, vyberete si eutanázii – sladkou smrt, pokud chcete, vyberete si potrat...,“ řekl a dodal, že právě v tom dle něj tkví omyl liberálů.

Ve svém poselství slovenský kněz apeloval i na média, která podle něj také přispívají k tomu, že vítězí zlo. Dodal, že na pěkné fráze a hesla liberálů slyší zejména mladí lidé.