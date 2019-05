Hlavné správy: Zjišťujeme výhody zničení vojenské výroby Havlem a atmosféry, kdy nekoupíme od Rusů ani špendlík

Podle autorky článku kromě vzájemné výměny zdvořilostí, pochvaly od Trumpa za nákup amerických stíhaček a dalších otázek od novinářů, které nesouvisely se Slovenskem, na schůzce nebylo řečeno nic. Očekávaná otázka obchodní dohody nebyla projednána. Novinářka předpokládá, že tato otázka by mohla být projednána mezi ministry zahraničních věcí, ale výsledek jednání je také nejasný.

„Na ,ochrannou’ smlouvu se nikdo nezeptal a je zřejmé, že rozhovor o ní hodili na Lajčáka a Pompea. Ale to, jak jednání ministrů zahraničních věcí dopadlo, nevíme. Nikdo o tom nemluví, nikdo se na nic neptá. Žádný statment, žádná tiskovka nebo něco podobného,” uvedla Lopatková.

Novinářka také poznamenala, že ve svém rozhovoru s Pellegrinim Trump nezapomněl vyprávět o svém nedávném telefonickém rozhovoru s Putinem a že v budoucnu se obchod mezi Ruskem a Spojenými státy rozšíří.

„Hmmm. To je zajímavé, že zatímco my máme na Rusko uvalovat stále další a další sankce, Amerika chce v budoucnu obchod s Ruskem rozvíjet. Ale ani to moc nepřekvapuje. Během třiceti let svobody a demokracie jsme si už na lecos od našich nynějších spojenců zvykli,“ reaguje Lopatková.

Autorka je přesvědčená, že si Trump nespletl Slovensko a Slovinsko:

„Jisté je, že Pompeo nemusel prezidenta Trumpa poučovat, že existuje rozdíl mezi Slovenskem a Slovinskem. To si americký prezident nedovolí splést ani náhodou, protože by mu určitě jeho žena doma při večeři polévku přesolila.“

Na závěr autorka shrnuje strategickou a ekonomickou situaci ve Slovensku a společné pocity ze setkání:

„Po letech zjišťujeme výhody toho, že nám Havel rozbil vojenskou výrobu a po rozpadu Varšavské smlouvy se nastolila taková atmosféra, že na rozdíl od Turecka my nekoupíme od Rusů ani špendlík. Vlastní vojenskou výrobu prakticky nemáme, Rusové jsou nepřítel, tak vzhůru platit výpalné. <...> Nás nějaké ty stíhačky jen tak nepoloží a nějak to přežijeme. Zda přežijeme americké základny a americké muniční sklady, zůstává na rozdíl od koupě stíhaček otázkou,“ uzavírá Lopatková.