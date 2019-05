Další ztráta slovenského sportu. Zemřel trenér Dušan Danko

Ve věku 37 let v pondělí v Bratislavě zemřel hlavní trenér slovenské hokejbalové reprezentace Dušan Danko. Dlouholetý slovenský reprezentant podlehl rakovině. TASR to potvrdili zástupci slovenského hokejbalové reprezentace a asistent Danka Mojmír Hojer.

Dušan Danko kormidlo slovenské hokejbalové reprezentace převzal v září 2018, když vystřídal svého předchůdce Jozefa Ďurise.

Před slovenským A-týmem trénoval reprezentaci do 20 let, se kterou na MS 2014 v Bratislavě a MS 2016 v Sheffieldu získal mistrovské tituly. Před rokem v kanadském St. John´s vybojovala reprezentace do 20 let bronz.

Jako hráč Danko dlouhá léta reprezentoval Slovensko. Startoval celkem na šesti MS (2005 v Pittsburghu, 2007 v Rattingene, 2009 v Plzni, 2011 v Bratislavě, 2013 v St. John´s a 2015 v Zugu).

Celkem s reprezentací vybojoval dvě zlaté medaile, jednu stříbrnou a tři bronzové. V nejvyšší slovenské soutěži hájil barvy Ružinova, se kterým vybojoval sedm titulů slovenských mistrů.