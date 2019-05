Slovenská zpěvačka se přiznala, že nevěří v lásku! A popsala portrét dokonalého muže (FOTO)

Média uvádí, že posledním oficiálním partnerem Lenky Rakarové byl její bývalý manžel, ještě před dvěma lety se mluvilo o tom, že pár tvoří se známým hudebníkem. Tomu je však konec a teď je zpěvačka svobodná.

Novináři zdůrazňují, že zatímco v kariéře se zpěvačce všechno daří, vždyť dnes hraje v několika divadelních představeních, věnuje se hudbě a dokonce spustila vlastní talk show o lásce, v osobním životě to však není tak růžové.

Když odpovídala na otázky novinářky Topek, Rakarová uvedla, že už nevěří, že láska existuje. Pak ale popsala, jak by podle ní měl vypadat ideální partner – především to má být dobrý člověk a džentlmen, musí být velmi laskavý a zamilovaný, aby pro svou partnerku udělal všechno a ona by pro něj byla princeznou.